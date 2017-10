3DWire: generador de redes Interior del Palacio de Quintanar, sede del festival. / A. de Torre El festival acoge la presentación de los dos grandes proyectos de videojuegos españoles del año, Narita Boy y Blasphemous EL NORTE Segovia Domingo, 8 octubre 2017, 11:51

Colombia, Filipinas y los proyectos de animación hispanolusos más destacados del año han sido los ejes fundamentales de la jornada de 3D Wire. En una edición caracterizada por el fuerte carácter nacional e internacional de la cita, numerosas delegaciones de estos países han presentado una radiografía perfecta de sus industrias y destacados trabajos en proceso, como el largometraje Dom Fradique del multipremiado realizador portugués Zepe.

La presente edición de 3D Wire viene marcada por una doble fuerza nacional e internacional que impregna toda la programación. Una seña de identidad que quedó plasmada a la perfección en la jornada del viernes, en la que se presentaron algunos de los 159 proyectos seleccionados en este 2017.

El día arrancaba en una de las novedades de esta edición, el Museo Zuloaga; una ubicación perfecta para acoger todas las ponencias. Una de las primeras delegaciones en subir al palco era la filipina, encabezada por Miguel del Rosario, CEO de Toon City Animation y Presidente de ACPI (Animation Council of the Philippines) y Liza Diño, Presidenta del Film Develioment Council of the Philippines. Ambos han sido los encargados de dar las claves de la industria de la animación en este país asiático.

Colombia, país invitado de 3D Wire este año, ha sido otro de los protagonistas. Con el objetivo principal de fomentar las coproducciones, una numerosa delegación ha desembarcado en la cita segoviana para ofrecer una visión completa de la realidad de esta potencia sudamericana. Además de la potente vertiente internacional, 3D Wire no descuida los mercados más cercanos y bajo su consolidado espíritu de evento hispanoluso, numerosos proyectos han presentado sus novedades en este mercado de referencia. Grandes apuestas de la península como el cortometraje ‘Un cuento familiar’, del segoviano José Corral, la serie ‘The Infinite Hero’, de Christian Villacañas y Francesc Xavier Manuel, el largometraje ‘Dom Fradique’, del multipremiado realizador portugués Zepe, o el videojuego Microbian, del doble Premio Goya, Alberto Vázquez, han sido solo algunos de los principales nombres. Cabe destacar también los dos grandes proyectos de videojuegos españoles del año: Narita Boy y Blasphemous, así como la presencia de Michael Liebe, representante de Kickstarter videojuegos Europa, fundador de Booster Space y responsable de la International Games Week Berlin, que resalta el interés de la industria del videojuego nacional por 3D Wire.

Premios Quirino

3D Wire, evento en el que Tenerife Film Comission participa como patrocinador por tercer año consecutivo, ha servido de puesta de largo para los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana. El Mercado de la Animación, Videojuegos y New Media, que se celebra hasta hoy en Segovia, ha acogido la presentación oficial de esta iniciativa que busca poner en valor el talento y la industria a ambos lados del Atlántico. La primera edición de estos galardones tendrá lugar en Tenerife entre el 6 y el 8 de abril del año 2018.