Los hoteles, en pie de guerra por el fraude de las intoxicaciones de los turistas británicos

Llegan a España, se alojan en un buen hotel, con régimen de todo incluido, echan mano del minibar y hacen cuatro o cinco comidas al día. Cuando llegan a Inglaterra, recurren al abogado, alegan que han estado enfermos una semana porque se han intoxicado en un hotel español, lo demandan y el hotel está obligado a indemnizarlos. En mucho casos, los viajeros presentan estas reclamaciones apoyados o incluso alentados por los despachos de abogados y las clínicas de su país. Se trata de una operativa fraudulenta que obtiene el apoyo en la legislación de algunos países, como es el caso de Inglaterra, en la que la demostración y prueba del daño y la acreditación de la causa es menos exigente que en España.

Pero el sector está en pie de guerra. Las denuncias por intoxicaciones alimentarias que nunca se han producido son demasiadas, tantas, que si realmente hubiera intoxicaciones, estaríamos ante una situación de alerta sanitaria, en palabras del secretario general de la Confederación Española de Hostelería y Alojamiento Turístico (CEHAT), Ramón Estalella, que ayer participó en Segovia en la jornada sobre el sector hostelero organizada por la AIHS. «Es una auténtica mafia que está afectando especialmente a las islas, porque está suciendo con turistas británicos. El sector ha dicho basta ya porque por un vacío legal existente en Inglaterra están llegando muchas reclamaciones. Ya hemos hablado con el presidente de los touroperadores británicos y le hemos expuesto el problema», aseguró Estalella.

«El proceder es sencillo: no digas en el hotel que te has puesto enfermo, y no vayas a ningún médico, sino que cuando llegues a Inglaterra, nosotros tenemos un sistema montado para obligar al hotel a demostrar que no has estado enfermo, lo cual es imposible. Como el hecho de tener que litigar en Inglaterra le puede costar al touroperador más de 15.000 libras, llegamos a un acuerdo. Las vacaciones te salen gratis y punto. De esta manera, hay decena de reclamaciones en algunos hoteles y sabemos que las intoxiaciones no han existido. Es más, tenemos pruebas de que esos clientes han estado toda la semana alojados en el hotel, con régimen de todo incluido, consumiendo hasta cinco comidas y cincuenta cervezas al día...», desveló el representante de los hoteles.

Así las cosas, los empresarios se han plantado: «O se cambia el sistema legal británico o esto va a tener consecuencias muy serias para los clientes británicos honestos. Lo que no podemos hacer es seguir exponiéndonos al riesgo económico que causan estas mafias. Los abogados ingleses ganan entre 10.000 y 15.000 libras por reclamación».

Ni en Segovia ni en Castilla y León se ha dado ningún caso.