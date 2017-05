Las cofradías piden que las vacaciones escolares coincidan con los días de Semana Santa en 2018

Llevan más de cinco años reclamando a la Consejería de Educación que las vacaciones escolares coincidan con la Semana Santa, es decir, con el periodo comprendido entre el Viernes de Dolores y el Lunes de Pascua, y no están dispuestos a transigir con el calendario que la Junta ha elaborado para el próximo curso, en el que empiezan el Jueves Santo y se extienden durante la semana posterior. La Asamblea General de Juntas de Semana Santa de Castilla y León, reunida hace unos días en Medina del Campo, decidió enviar una carta al consejero de Educación, Fernando Rey, en la que le exige la modificación del calendario para 2018 y la protección de una celebración «ancestral y participativa» que, a su juicio, se ve dañada cuando las vacaciones escolares no coinciden con la Semana Santa propiamente dicha. «Nuestra comunidad autónoma cuenta con ocho celebraciones de la Semana Santa declaradas como Fiesta de Interés Turístico Internacional, algo que no sucede, ni de lejos en ninguna otra comunidad autónoma, además de las declaradas de Interés Turístico Nacional o Regional. La Consejería de Cultura y Turismo está haciendo verdaderos esfuerzos económicos para promocionar nuestras celebraciones de Semana Santa y no podemos entender cómo, desde la misma institución, la Junta de Castilla y León, se cometa la insensatez de permitir que las vacaciones escolares no coincidan con el periodo propio de la Semana Santa», subrayan las cofradías y hermandades en la carta rermitida el consejero. Los organizadores de la Semana Santa entienden que si los escolares tienen clase entre el Lunes y el Miércoles Santo, la participación de niños y padres en las procesiones será menor. «Pero, además, mucho del turismo que se genera esos días en nuestra comunidad se corresponde con los propios castellanos y leoneses que nos movemos por Castilla y León para contemplar celebraciones de otras localidades que no son las nuestras y que se va a ver muy reducido», apuntan. Esto repercutirá de manera negativa en la economía y en la creación de puestos de trabajo, «que se ha venido incrementando durante los tres últimos años en que las vacaciones escolares han coincidido con los días de la Semana Santa».

También consideran las cofradías que los padres de los alumnos están de acuerdo con el cambio de fechas solicitado, pues, en la mayoría de los casos, tendrán que acudir a sus puestos de trabajo tras el Lunes de Pascua, circunstancia que les impedirá hacerse cargo de sus hijos.

«Medida desacertada»

«Por estos motivos –concluyen– creemos que la medida de cambio de fecha adoptada para las vacaciones escolares de Semana Santa es totalmente desacertada. Esperamos que pueda ser corregida para el próximo curso y los sucesivos y no tengamos que tomar otro tipo de medidas de presión».

Las Juntas de Semana Santa, entre las que se encuentra la segoviana, harán un llamamiento a las instituciones, a los establecimientos hosteleros, a las asociaciones de comerciantes, «y a quien corresponda, para hacer entender que la Semana Santa es de todos, del pueblo y que, como una importante manifestación que es, necesita de más apoyo del que en estos momentos tiene y no solamente económico, sino de protección y difusión».