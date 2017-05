Aunque hace ya más de un mes de la polémica, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cuéllar ha querido reclamar una vez más la convocatoria de plazas de Policía Local en la villa, además de dar contestación a las declaraciones realizadas por el alcalde, que, según apuntó el portavoz del PSOE, Carlos Fraile, carecían de argumentación política y que contenían alusiones personales contra él «sin más argumento que el menosprecio y la difamación».

Cabe recordar que fue ante la petición del PSOE de mejorar las condiciones de la Policía Local y convocar nuevas plazas, cuando el alcalde, Jesús García, apuntó la existencia de un informe elaborado por el secretario municipal, en el que se certificaba la imposibilidad de contratar, en base a las leyes vigentes sobre los Presupuestos Generales del Estado, y al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Fraile aseguró que su grupo municipal no ha tenido acceso a dicho informe, aunque sí multitud de conversaciones sobre la convocatoria de plazas, no sólo de Policía, sino también de servicios municipales, con la Secretaría municipal. Apuntó que conoce que en el caso concreto de la Policía Local, la decisión final de la convocatoria recae sobre la Subdelegación del Gobierno, por lo que reiteran su petición al equipo de gobierno para que presente ante dicha administración una solicitud motivada para poder cubrir las plazas.

Sobre este tema, Fraile destacó que no se lo han planteado en absoluto «ya que el alcalde, en su política de conformismo e inmovilismo a las que no tiene acostumbrados, se resguarda en el informe, sin contemplar otras posibilidades», lo que a su juicio es prueba de su nula voluntad de querer sacar las plazas, apuntando que en otros municipios trabajan de manera real para conseguir esta autorización, pues las leyes «son interpretables y están para cumplirlas, pero no para refugiarse en ellas para lo que nos interesa».

Por ello, reiteran su solicitud al alcalde para que trabaje de manera real en la convocatoria de plazas de Policía Local y señala que desde el PSOE no se fían de la palabra del alcalde «porque ni siquiera lo ha planteado a la Subdelegación, pero tampoco le creemos porque sus continuas mentiras al final salen a la luz», recordando temas como que «no se podía construir el gimnasio del colegio La Villa y tuvieron que venir las elecciones y la presión de la AMPA para que se construyese; no se puede construir el centro de salud porque la Junta no tiene dinero, pero en Carbonero están construyendo uno», detalló, recordando también que ante la falta de suelo industrial, porque, según el alcalde, no hay empresas interesadas «dos se han ido a San Miguel del Arroyo y otra a Soria».

Así, los socialistas piden al alcalde «esa sensatez y coherencia que nos pide al resto», apuntando que no ha habido error por su parte y exigiéndole que agote todas las posibilidades y trabaje de manera real para poder convocar las plazas, asumiéndolo como un tema prioritario. También tacharon de «profunda mentira» el que el primer edil señalara que cubrir las plazas afectaría a la estabilidad presupuestaria «cuando estas se consignan año tras año en el presupuesto», destacando que sí podrían afectar «a la medalla que se cuelga todos los años del superávit y remanente de tesorería», ya que cubrir las plazas supone un coste.

Los socialistas apuntan que los vecinos de Cuéllar se merecen tener un servicio de Policía Local con más agentes y para ello reclaman al alcalde trabajo real y efectivo para conseguirlo, «hablando más alto en las instituciones y más bajo y con menor prepotencia y soberbia a las propuestas que hacemos desde la oposición». Fraile también recalcó que este tema es consecuencia directa de las ‘lesivas’ políticas del Partido Popular contra los ciudadanos.

Por su parte, el concejal Ángel Carlos Hernando, apuntó que no es agradable tener que defender el trabajo que vienen realizando como oposición y que la crispación existente debería dirigirse desde el grupo municipal del Partido Popular hacia sus propios miembros en diferentes instancias «porque no han cumplido sus promesas iniciales», además de apuntar que parecen imposible los datos de superávit y remanente con las necesidades que tiene Cuéllar y la falta de respuesta ante problemas como el espacio en la escuela de música o las maltrechas ‘casas de los maestros’.