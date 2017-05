Centrados en Segovia pide al presidente de la Fundación Caja Segovia que dimita

La asociación Centrados en Segovia, herederos de UPyD, ha pedido la dimisión del presidente de la Fundación Caja Segovia, Javier Reguera, por su relación con una de las encausadas en el caso Navicoas, relacionado con la hipoteca del Torreón de Lozoya. No obstante, la petición de que dimita ha de cumplirse después de que esta entidad haya presentado el escrito de acusaciónsegún ha señalado este miércoles el presidente de Centrados en Segovia, Juan Ángel Ruiz, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Ruiz ha precisado que formular la acusación es un trámite indispensable para que la causa que sigue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia abra juicio oral, toda vez que la Fiscalía no tiene intención de variar su postura de no formular acusación. De ese modo, la acusación particular, que encarna la fundación heredera de Caja Segovia, es la única que puede provocar la continuidad del proceso.

La petición de la asociación magenta se basa en la relación «laboral» de Reguera y Elena García Gil, exconsejera de la entidad de ahorro y encausada en el proceso, que actualmente es, además, integrante del patronato de la Fundación Caja Segovia.

Conflicto de intereses

El presidente de Centrados en Segovia ha subrayado que García Gil forma parte del consejo de administración de la inmobiliaria y promotora Inprogarsa, en la que Javier Reguera es secretario, como ha sostenido Ruiz, quien ha recalcado la necesidad de que Reguera deje la Presidencia de la Fundación Caja Segovia por su posible conflicto de intereses, aunque eso sí, después de que la acusación se haya formulado, para garantizar que el proceso sigue adelante.

Ruiz ha recordado que Javier Reguera es un «histórico» en el PSOE segoviano y que en este caso, una de las «piezas clave» del caso Navicoas y de la hipoteca del Torreón de Lozoya es el exvicepresidente de Caja Segovia y representante socialista, Manuel Agudíez. Por otro lado, el presidente de Centrados en Segoivia ha cuestionado «hasta qué punto» está Elena García Gil informada de la estrategia que sigue la Fundación Caja Segovia como acusación particular, pues si la conoce con detalle supondría una «ventaja» respecto a las defensas del resto de encausados.

Ha insistido también Ruiz en que Reguera no debe dimitir antes de que se presente el escrito de acusación para evitar «argucias» que puedan terminar con el proceso judicial, y ha aprovechado para exigir que el patronato de la fundación pase a ser «apolítico».

Y es que Juan Ángel Ruiz ha apostillado que una hipotética sentencia condenatoria que incluyese a García Gil podría afectar a su patrimonio y, por tanto, a los «negocios» en los que coincide con Reguera.

Desde hace tiempo, la asociación heredera de UPyD en Segovia había reclamado la salida de la propia Elena García Gil del patronato de la Fundación Caja Segovia, algo que parece ya decidido, aunque no la fecha en la que se concretará.