Felipe González descarta que las primarias puedan producir una escisión en el PSOE

Felipe González no cree que en el Partido Socialista vaya a haber una escisión tras las elecciones primarias de este domingo, a pesar de la aparente división existente durante la campaña de los tres candidatos a ocupar la secretaria general, que ha quedado de manifiesto en los días previos y en el debate de este lunes. Es más, el expresidente del Gobierno declaró este miércoles en Segovia antes de pronunciar una conferencia en el Aula de San Quirce que «hemos pasado momentos difíciles en la historia del partido; este es difícil, y otros mucho más difíciles, pero déjenme decir que el mérito del debate (entre los tres candidatos) es que haya existido, porque hemos visto tensiones en otras fuerzas políticas, pero no se resuelven nunca en un debate, y a veces se resuelven mediante ‘tuits’ o con eso que llaman ahora posverdad, que no sé si es la mentira camuflada».

El expresidente fue recibido por la alcaldesa socialista de Segovia, Clara Luquero, en la Sala Blanca del Ayuntamiento y esquivó, al final de su conferencia, un escrache convocado por la Coordinadora Antifascista de Segovia, al que acudieron una veintena de personas con caretas que permanecieron fuera de la real Academia de Historia y Arte de San Quirce y fueron controladas por el dispositivo de seguridad, reforzado a petición del Ayuntamiento que en otras comparecencias de personajes públicos, como la de hace unas semanas de Alfonso Guerra. La mayoría eran jóvenes, alguno menor de edad, y González les saludó al marcharse cuando le increparon con frases como «tienes las manos manchadas de sangre».

En cierto modo, González había anticipado antes, durante la recepción en la Sala Blanca del Ayuntamiento, una posible respuesta a quienes le increparon tildándole de «fascista» al expresar su opinión sobre los movimientos populistas: «Hay que tener mucho cuidado porque estamos viviendo una crisis de gobernanza, no hay ninguna sustitución del sistema de democracia representativa y los ensayos que estamos viendo de sustitución, como los intentos de democracia directa, están conduciendo a resultados tan raros como ‘brexit’, donde los viejos como yo deciden el destino de los jóvenes», manifestó.

Aunque consideró González que celebrar el debate de los candidatos ha sido positivo, matizó también que el proceso de primarias puede haber perjudicado al PSOE, como también dijo en el mismo foro Alfonso Guerra. «Sobre todo cuando las primarias solo se hacen en una parte del espectro político porque las únicas primarias que han tenido sentido histórico, pero con estructuras políticas diferentes, han sido las de Estados Unidos, aunque a veces la selección de candidatos les salga negativa». Con todo, en respuesta a una de las preguntas posteriores a su conferencia insistió en que siempre es positivo «el debate de las ideas».

Estas declaraciones tienen como referencia el curso en el que ha participado durante un año en Sao Paulo con un grupo de 50 expertos. Y volvió al análisis de acontecimientos como el ‘brexit’, una consulta resuelta con el voto de quienes han recibido más dinero de la Unión Europea y la abstención de los jóvenes que quieren una Europa sin fronteras, para indicar que, a su juicio, «normalmente quien responde no está dando respuesta a una pregunta, sino a un estado de ánimo o a una acumulación de energía negativa hacia quien pregunta».

Su conclusión, desde estos argumentos, es que «la democracia representativa es la única que existe en el mundo, y está en crisis por eso, porque se supone que la representación debería permitir sosegar el análisis para dar una respuesta que no sea emocional y del instante. Pero no es fácil, porque la crisis de gobernanza existe».

El futuro de Europa

Su reflexión sobre el futuro de Europa en la conferencia de San Quirce fue por este camino, por seguir el argumento del presidente electo francés de que sería necesaria una ‘refundación’. «Cuando pase esta época de nacionalismos xenófobos e irredentos y de tentaciones populistas, pasaremos de nuevo a construir lo que es nuestro espacio público compartido, que a nivel mundial es el espacio mejor en términos relativos, la región con mayor grado de prosperidad a pesar de los defectos», manifestó.

Como «europeo europeísta», Gozález subrayó la necesidad de realizar un «análisis crítico de las cosas que no hacemos bien», y recordó que ahora se cumplen diez años del informe del ‘comité de sabios’ sobre el futuro de Europa, en el que ya constaban propuestas que ahora vuelven a hacerse. «Se ha perdido mucho tiempo», apostilló el expresidente.

