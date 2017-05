La Guardia Civil aconseja que se eliminen sin abrir los correos electrónicos desconocidos

El ciberataque mundial del virus ‘WannaCry’ no ha causado damnificados en la provincia de Segovia. Al menos, la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia no tiene constancia de que equipos informáticos de empresas o instituciones públicas se hayan visto afectados en estas últimas horas. Esta aparente inmunidad no es tal, pone de relieve el máximo responsable del Instituto Armado en la provincia. Es más, el teniente coronel jefe, José Luis Ramírez, advierte de que «es fácil de que pueda llegar», sobre todo teniendo en cuenta la expansión mundial del virus y su capacidad de penetración través de diferentes fases. Las primeras puede que ya estén mitigadas, pero no hay que descuidarse, insiste.

El máximo responsable de la Guardia Civil en Segovia hace un llamamiento a la prudencia. José Luis Ramírez recomienda que no se abran y que se envíen directamente a la papelera del sistema los correos electrónicos que se reciban de direcciones desconocidas o de remitentes no identificados.

Por lo tanto, no hay que bajar la guardia. El teniente coronel jefe de la Comandancia reconoce que sí ha habido conocimiento de otros casos que no tienen que ver con ‘WannaCry’ referidos a «la encriptación de archivos de alguna empresa o de algún ayuntamiento».