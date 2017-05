Los bomberos forestales reivindican unas condiciones laborales «dignas»

Agrupaciones de bomberos forestales de toda España reclamaron ayer en El Espinar una mejora de las condiciones laborales y salariales para que sean «dignas y acordes al puesto de riesgo que desempeñamos en la extinción y prevención de incendios forestales»; otra de las reivindicaciones que mantienen en la negociación que han reanudado recientemente con la empresa pública Tragsa, que depende del Ministerio de Alimentación, Pesca, Aagricultura y Medio Ambiente (MAPAMA), es que se reconozca la categoría para todo el personal integrado en las Brigadas de Incendios Forestales (BRIF), agrupados en la Asociación de Trabajadores ATBRIF.

El II Encuentro Nacional de Bomberos Forestales concluye hoy en El Espinar y consolida a la localidad como lugar de reunión del colectivo para celebrar, en fechas cercanas al 4 de mayo, el Día Internacional de los Combatientes de Incendios o Día del Bombero Forestal. Es una ocasión para dar a conocer esta profesión, «tan apasionada y vocacional», pues recuerdan que la fecha «en España tan solo se viene celebrando desde hace cuatro años a diferencia de otros países, en los que el colectivo cobra gran importancia para la sociedad y posee un gran reconocimiento».

Por eso la asociación de trabajadores ATBRIF pretende potenciar y consolidar esta fecha también en España, «intentando dar la repercusión social y reconocimiento que se merece llevando por bandera la unión entre el colectivo de bomberos forestales». Los actos celebrados en El Espinar (que el año pasado realizaron una zanja o línea de defensa de más de un kilómetro y medio, han vuelto a incluir la Bomberos Forestales Race, con una serie de pruebas y exhibiciones, y un homenaje y recuerdo a los caídos en la lucha contra los incendios forestales.

Hoy concluye el encuentro con la comida final, después de un recorrido por los bosques del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, pero antes la ATBRIF quiere dejar de manifiesto que «vamos camino de cumplir casi tres años de lucha, acabamos de retomar por segunda vez las negociaciones con la empresa Tragsa en busqueda de las mejoras laborales que llevamos reivindicando todos estos años y por las cuales realizamos en el verano de 2015 una durísima huelga indefinida de 107 días y numerosas movilizaciones motivadas por la precariedad en nuestras condiciones laborales».

Un plus «insultante»

Una situación, recuerdan, que afecta a los 35.000 bomberos forestales españoles que reivindican el reconocimiento de la categoría profesional; una segunda actividad para quienes sufren algún tipo de accidente o enfermedad o que tienen una edad más avanzada, para que «tras dedicar gran parte de su vida a esta profesión no se vean en la calle, al no ver superadas las pruebas físicas anuales y excluyentes, con lo que no pueden seguir combatiendo los incendios forestales en primera línea de fuego».

En definitiva, destacan que su reclamación es de mejoras laborales y salariales «dignas acordes al puesto de riesgo que desempeñamos en la extinción y prevención de incendios forestales», y recuerdan «los insultantes 3,7 euros al día de plus de peligrosidad, turnicidad, toxicidad, disponibilidad… que perciben los trabajadores BRIF».