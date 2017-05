La biomasa entra en iglesias y monasterios

Los edificios gestionados por instituciones religiosas cada vez apuestan más por la biomasa. Así se puso de manifiesto en la décimo sexta jornada sobre este tipo de energía renovable, que la organización enlazó con a la exposición de Las Edades del Hombre. En el desarrollo de la jornada se realizó un recorrido por las instalaciones de biomasa en instituciones religiosas en España, con el análisis de casos concretos que expusieron el éxito de esta fuente de energía. Edificios docentes, centros de culto religioso y residencias de mayores ya la están utilizando.

En España, más de un centenar de edificios de instituciones religiosas, muchos de ellos de carácter histórico y artístico, han incorporado en los últimos años instalaciones de biomasa como fuente de calor, según puso de manifiesto Juan Jesús Ramos Llorente, experto en agroenergía y técnico de proyectos de la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (Avebiom). Ramos detalló que en la actualidad se cuenta con instalaciones de este tipo en al menos 24 iglesias y centros parroquiales, 14 universidades católicas, 23 residencias de mayores, una decena de colegios, once monasterios, cuatro centros asistenciales, cinco seminarios, seis casas rectorales, dos residencias de estudiantes y, en Salamanca, un hospital.

Ejemplos

En las ponencias se presentaron algunos casos, como el del colegio San José de Valladolid, cuyo director, Carlos Entrambasaguas, no entró a valorar las ventajas desde el punto de vista técnico, sino que señaló que su uso es una cuestión de responsabilidad social corporativa en un colegio que tiene entre 1.200 y 1.300 alumnos. «Nosotros entendemos que sustituir una fuente de energía no sostenible, mucho más contaminante y que procede de países cuyo respeto por los derechos humanos no es su punto fuerte, por una fuente de energía producida aquí, de proveedores locales, sostenible y menos contaminante, nos parece una opción obvia», apuntó el director. Además, se mostró satisfecho con el funcionamiento de una caldera que lleva ya instalada seis años en el colegio: «Es un cambio claramente a mejor, aunque ha costado afinar el funcionamiento para optimizarlo al máximo y que sea satisfactorio».

La caldera de biomasa da servicio de calefacción y agua caliente sanitaria al colegio y al polideportivo, aunque la parte antigua del centro sigue estando calefactada por gas, y es una posibilidad de futuro su ampliación a esta área, pero siempre después de realizar un aislamiento térmico eficaz.

En San Isidoro de León

Otro ejemplo es el de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro de León, cuya experiencia explicó el abad Francisco Rodríguez Llamazares, que detalló cómo se llegó a optar por este sistema de producción de calor y agradeció la implicación de la Dirección General de Patrimonio de la Junta y del EREN en el desarrollo del proyecto, puesto en marcha con un plan director.

En este proyecto aparecieron prioridades como las cubiertas, la necesidad de limpieza, la renovación de las instalaciones eléctricas y el sistema de calefacción, teniendo en cuenta que el anterior era un sistema de hornos de carbón. Tras un estudio de las energías existentes en el mercado y los pros y contras de cada una se optó por la biomasa, que se almacena en una de las carboneras. El sistema de distribución consta de 56 bancos radiantes alimentados a baja temperatura que permiten el mantenimiento de la sensación de confort térmico en la basílica, lo que el abad valoró positivamente, sobre todo debido al grado de satisfacción «de las personas que visitan la colegiata, especialmente en invierno».

La jornada también analizó la gestión energética en las residencias de mayores, la necesidad de uso de biocombustibles certificados, a cargo de Fernando Herráez, de la Universidad Católica de Ávila, y concluyó, ya por la tarde, con una visita técnica a la planta de biomasa de Cuéllar guiada por el concejal Luis Senovilla.