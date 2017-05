Gordo: Que Pedro Sánchez haya tenido más avales «no significa que vaya a ganar en Segovia»

El secretario general del PSOE de Segovia y diputado nacional, Juan Luis Gordo, afirma que el hecho de que Pedro Sánchez haya ganado la batalla de los avales en la provincia «no significa que vaya a ganar en Segovia», sino que su plataforma «ha trabajado bien». Gordo considera que «el proceso de primarias en nuestra provincia va bien, con plena neutralidad. Al mismo tiempo hay plataformas constituidas que están buscando apoyos para sus candidatos. Otra cuestión es que el secretario general tenga convicciones firmes y que defienda un posicionamiento personal. Creo, como secretario general, que estamos desarrollando un proceso que garantiza la neutralidad y estoy orgulloso de ello», afirma Gordo. «Podrá ganar Patxi López, Susana o Pedro Sánchez, pero los militantes votan el día 21. Ese día votamos para elegir al secretario general federal del PSOE. Luego vendrán congresos autonómicos y provinciales. Son elecciones diferentes».

En cuanto a su posicionamiento, «lógicamente no hace falta que lo esconda. Lo que hice en el Parlamento creo que era la mejor opción posible y la única factible para no bloquear la posición política, para garantizar que los ciudadanos no volviesen a las urnas y que como nadie tiene mayorías era la opción menos mala para los intereses que yo represento como socialista en la provincia de Segovia», remacha el secretario general del PSOE de Segovia.