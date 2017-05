Un alumno de IE University triunfa con una 'app' que integra todos los servicios de un hotel

WiiHotels, una 'app' que gestiona las demandas de servicios que los huéspedes tienen cuando se alojan en un hotel, ideada por el estudiante de Administración de Empresas de IE University Cayetano Ortiz, ha sido reconocida con dos premios en la final de la novena edición del Startup Programme, el mayor programa de emprendimiento interuniversitario que se celebra en España.

En esta competición, organizada por la Fundación Junior Achievement y la Fundación Universidad-Empresa (FUE), han participado más de 215 alumnos de las principales universidades de España. Startup Programme es un programa educativo desarrollado de manera simultánea en 17 países europeos que tiene como objetivo el fomento del espíritu emprendedor en el ámbito universitario y facilitar la creación de empleo.

La final del Startup Programme se desarrolló en el Auditorio Rafael del Pino en Madrid y a ella concurrieron catorce equipos universitarios que presentaron distintos proyectos empresariales tanto de carácter social como aplicaciones y plataformas tecnológicas.

El jurado del Startup Programme, que ha impulsado más 370 proyectos empresariales desde su creación, ha valorado la innovación que supone para el sector hotelero la aplicación ideada por el estudiante del grado en BBA Cayetano Ortiz –integrar todos los servicios de un hotel en una misma app– y reconoció a WiiHotels con dos galardones: el 'Premio ASCRI a la viabilidad' y el Premio 'Visa'.

WiiHotels es una plataforma que permite al hotelero crear una 'app' de su hotel en tan solo cinco minutos, de forma sencilla y gratuita. Todos los servicios del hotel quedan integrados en una misma 'app': servicio de habitaciones, solicitud de 'late check out' y reservas en el restaurante o el spa. Además, WiiHotels ofrece actividades, información turística y otros servicios en las ciudades en las que opera.

WiiHotels, que aspira a convertirse en la mejor 'app' para hoteles del mercado, no ha dejado de recibir reconocimientos desde su creación: Venture Day Madrid´s Best Start Up of IE University, semifinalistas en el South Summit 2016 y primer premio la cuarta edición del Business Plan Challenge de IE University, entre otros premios. Cayetano Ortiz, alumno de segundo curso de Administración de Empresas en IE University, fue además finalista de la última edición del Global Student Entrepreneur Awards 2016-2017, un concurso de emprendimiento donde se reconoció a su 'app' WiiHotels como una de las seis mejores 'startups' de España desarrolladas por universitarios.

La trayectoria de Cayetano Ortiz como un emprendedor comenzó a los 16 años cuando fundó su primera empresa dedicada a la importación de productos promocionales para empresas, que más tarde evolucionó en una empresa dedicada a la importación de productos de moda en otros países. Con WiiHotels, su empresa de 'software' destinada a la industria hotelera, el estudiante de IE University se ha convertido en uno de los emprendedores jóvenes más prometedores de España.