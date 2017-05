El garbanzo de Valseca podría tener su marca de calidad el próximo año

Este año, la Feria del Garbanzo del Valseca será especial. No porque sea la decimotercera edición, la número 13, sino porque están en marcha los trámites para la consecución de una marca de calidad que blinde el producto y lo proteja de fraudulentas copias. Según el alcalde de Valseca, Alfonso Gil, el horizonte está más despejado después de que el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL) haya calificado de «excelente» la calidad global del garbanzo que se cultiva en Valseca. La diputada responsable de Prodestur, Magdalena Rodríguez, confirmó que los trámites siguen su curso y que, si todo va bien, la marca de calidad llegará con la cosecha de 2018. «Actualmente se está elaborando un informe justificativo. Se han enviado las primeras muestras y se ha determinado que el garbanzo de Valseca es excelente. En agosto se recogerá la cosecha, se estudiarán las características y se documentará los rasgos que diferencian el garbanzo de Valseca de otro, en función de la climatología y el suelo. Después se hará un reglamento de uso y se registrará la marca. Si todo va bien, en la cosecha de 2018 se certificará el primer garbanzo con marca de calidad. Es un proceso complejo, pero en la Diputación tenemos la experiencia del Ajo de Vallelado y todo irá más fluido», aseguró Rodríguez.

La Feria del Garbanzo amplía a cuatro el número de jornadas. Los actos comenzarán el viernes, 12 de mayo, a las 20:00 horas, con una cata de cervezas Goose. El sábado es la jornada central. Habrá una master class de zumba, la II Carrera Infantil El Garbanzal de San Isidro y la II Carrera y Marcha Popular El Garbanzal de San Isidro, un mercado ecológico y medieval con talleres infantiles e incluso una de actuación de Titirimundi, que llegará a Valseca de la mano de la Compagnie Pelele. A las 14:30 horas, se celebrará el XIII Cocido Popular de Valseca.

El domingo, 14 de mayo, actuará en Valseca la Banda Municipal de Cuéllar, y el grupo local La Vega de Valseca representará la obra de Benito Pérez Galdós 'Marianela'. Ya el lunes, festividad de San Isidro, tendrán lugar los actos religiosos, con la misa y la procesión de San Isidro Labrador por las calles del pueblo. Un vino español y una tajada ofrecidos por la Junta Agropecuaria Local de Valseca, pondrán el broche a las celebraciones.

En 2016 se recogieron 60 toneladas de garbanzo de Valseca, procedentes de las 60 hectáreas cultivadas, según el presidente de la Asociación para el Desarrollo de Valseca, Adolfo Manso. Este año se han sembrado más hectáreas, pero se estima que la cosecha será menor porque no ha llovido lo suficiente. «Cada año es un mundo. Hemos sembrado más hectáreas, pero hay una parte que no ha prosperado porque no ha llovido. Por lo tanto, recogeremos menos cantidad. No obstante, todavía estamos a tiempo. Si llueve próximamente, puede haber esperanza», explicó Manso.

El Laboratorio de Prodestur continúa elaborando un informe justificativo imprescindible para la obtención de una Marca de Garantía para el Garbanzo de Valseca.

El organismo dependiente de la Diputación inició sus trabajos en enero a petición de la Asociación para la Defensa del Garbanzo de Valseca. Esas labores consisten en la realización de estudios climatológicos y edafológicos, recopilación documental de la tradición del cultivo en la zona, realización de trabajos de campo (encuestas a productores y envasadores, muestreos de suelo y material vegetal) y de laboratorio (análisis físico químicos, morfológicos y organolépticos). Prodestur ha contado con la colaboración del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL) para la caracterización organoléptica del garbanzo, donde un panel de cata de expertos ha evaluado la mantecosidad, la dureza de la piel, superficie de la piel, granulosidad etc. Su veredicto ha sido rotundo y muy halagüeño, al calificar a este garbanzo como de una calidad global excelente.

La zona de estudio que se ha propuesto como ámbito de delimitación de la Marca es el término municipal de Valseca, y otros limítrofes donde tradicionalmente se ha cultivado como Los Huertos, Bernuy de Porreros, Hontanares de Eresma, Segovia, Encinillas, Roda de Eresma, La Mata, Cabañas de Polendos o Carbonero de Ahusín.

El Laboratorio de Prodestur tiene amplia experiencia en la consecución de Marcas de Garantía para productos agroalimentarios segovianos. Esta labor comenzó en 2006 con la creación de la marca de garantía Ajo de Vallelado.