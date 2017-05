El PP duda de que el CAT vaya a acoger el proyecto de la Universidad Rey Juan Carlos

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia insiste en que «el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, conocido como edificio CIDE del CAT, continúa sin futuro y sin un uso definido y viable». Sostiene el PP que es lo que cabe deducir tras las declaraciones la semana pasada de la alcaldesa, Clara Luquero, en las que no pudo asegurar que la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y el Instituto de Danza Alicia Alonso vayan a ocupar el edificio. El PP recuerda que ya advirtieron desde un principio que «había que tomarse el anuncio de la ocupación del CAT con mucha prudencia y cautela pues no había ningún documento firmado que garantizara ese compromiso».

Aprovechan los populares las últimas declaraciones de Luquero para asegurar que «al final el Instituto de Danza Alicia Alonso no será el futuro inquilino del CAT, y el anuncio a ‘bombo y platillo’ de la colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos se ha quedado en una ‘posible’ ocupación de los nuevos pabellones de la antigua cárcel para trasladar su actividad no reglada y futuros cursos». Añade no obstante el grupo de la oposición que «hasta esto sigue siendo una futura posibilidad pues la alcaldesa continúa sin concretar nada, algo que desafortunadamente no nos sorprende pues parece que el equipo de gobierno no es capaz ni de dar fechas, ni de materializar nada».

Sí sorprende al PP que, hasta el momento de la aprobación de los presupuestos con el apoyo del grupo municipal deCiudadanos, «estuvieran defendiendo con absoluta vehemencia la ocupación del CAT» por el Instituto de Danza Alicia Alonso y que los socialistas «dieran un plazo hasta agosto para continuar trabajando en el proyecto», sobre todo porque «tan sólo 15 días después y aún confiando en su proyecto inicial, apoyaran a quienes les habían ayudado a sacar adelante sus presupuestos para reconvertir el CAT en un Instituto Tecnológico y ahora, dos meses después, «descarten definitivamente su proyecto con la Universidad Rey Juan Carlos para el CIDE. Algo raro hay detrás de todo esto», señalan los populares.

Insiste el grupo popular en que la gestión del equipo de gobierno ha convertido el CAT «en una pesada losa para los segovianos», pues «la realidad es que después de casi 10 años, seguimos sin saber para qué se va a destinar este faraónico y desproporcionado proyecto que está condicionando las inversiones que necesita la ciudad».