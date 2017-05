«Hoy se hace música de usar y tirar»

Francisco González Sarriá, conocido desde hace 35 años como Francisco en el mundo de la música, repasará en el Real Sitio de San Ildefonso los grandes éxitos de su trayectoria, recogidos en su último disco.

–Actúa el próximo 10 de junio en el Real Sitio de San Ildefonso ¿qué ofrecerá a los asistentes a dicho concierto?

–Este año hago una gira conmemorando los 35 años de mi carrera. Hago un repaso general desde mis comienzos hasta mi último disco, un trabajo que contiene cuatro canciones nuevas. Será un concierto muy divertido y que me apetece mucho hacer, con muchas canciones y muy bonitas que forman parte de mi carrera.

–¿Cómo califica ese último disco?

–Es un disco muy entrañable y bonito. Es el primer disco que grabo en directo en mi dilatada carrera. A mí me gusta mucho porque recoge, con arreglos nuevos, todas mis canciones más conocidas. Yo creo que a la gente le va a traer bonitos recuerdos porque cada canción pertenece a un momento de la vida.

–Son 35 años de carrera ¿pensó alguna vez que se desarrollaría así?

–Uno empieza con ilusión. La primera ilusión que tiene cualquier artista es grabar el primer disco. Luego se fueron sucediendo cosas como el festival de OTI, que me abrió todas las puertas en Latinoamérica. Ahí empezó a desarrollarse un futuro prometedor. No somos los artistas los que decidimos cuanto tiempo dura nuestra carrera, es el público quien te pone o te quita.

–¿Todavía le queda cuerda?

–Mucha. Ilusión, ganas y fuerzas no me faltan. No es fácil cumplir 35 años en la música. Parece que fue ayer, pero el tiempo ha pasado rápido y lo importante es que estoy en plenas condiciones y mejor que nunca. Ojalá pueda estar otros 35 años.

–¿En qué ha cambiado el mundo de la música desde que empezó?

–Ahora lamentablemente se venden muchos menos discos que antes, pero eso tiene su cara A y su cara B. Ahora sacas un disco e inmediatamente lo conocen en cualquier rincón del planeta. Hay muchas descargas gratuitas que perjudican seriamente a la música general.

–¿Y Francisco?

–Yo siempre me he mantenido en mi línea, aunque he ido evolucionando. El público cuando escucha en la radio mi voz sabe que es Francisco el que canta. Yo he tenido la gran suerte de vivir la música de los ochenta, los noventa e incluso de los 2.000. En esas etapas se ha aportado mucho a la música. Actualmente creo se aporta pero mucho menos. Hoy se hace una música de usar y tirar. No damos tiempo a que una canción o un álbum se pueda conocer bien. Es un milagro cuando sale alguien y perdura más de tres años en el mercado. Si antes era difícil ahora mucho más. Las circunstancias son distintas.

–¿También ha cambiado el público al que dirige su música?

–Mi público es muy fiel. Es un público maduro. A mis conciertos no suelen venir niñas de 15 o 16 años. Algunas vienen porque lo han escuchado a través de sus padres. Pero en general tengo un público muy fiel y de hecho, más que fans yo considero que tengo una gran familia porque son muchos años. Es muy entrañable.

–En los últimos meses ha sido protagonista de varias polémicas por sus opiniones políticas e incluso llegó a prometer no volver a manifestarse en este sentido ¿Ha cumplido con su promesa?

–Las redes sociales me parecen un peligro. Imagino que algún día se pondrá techo a esto. Tendremos que ver hasta que punto la gente puede amenazar por las redes sociales. Detrás de un nombre falso la gente es muy valiente pero no da la cara. Las redes tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo he decidido, como personaje público, salir de ello, aunque yo también tengo mi derecho a opinar libremente. Pero hay algunos que si no piensas como ellos eres su enemigo.