IU pide a los acusados del caso del Torreón que reconozcan la administración desleal

Izquierda Unida de Segovia mantiene la acusación contra los doce exconsejeros de Caja Segovia en el caso Navicoas, del que deriva la hipoteca con Bankia que grava el Torreón de Lozoya. El objetivo de IU es «que los inmuebles no pasen a manos de Bankia, que ahora está intervenida pero en el futuro podría no estarlo, o de cualquier fondo de inversión extranjero», ha declarado este lunes Alberto López Villa, abogado de la formación. Además, el letrado cree que es «el momento de entrar en las conformidades» para no alargar el proceso porque su objetivo y el de las demás acusaciones es que sea anulado el contrato de la hipoteca y «se restituyan los bienes a la Fundación Caja Segovia».

El coordinador provincial de IU, José Angel Frías, ha manifestado además en la misma rueda de prensa que el auto de la Audiencia Provincial de Segovia del pasado 3 de mayo, que confirma el del Juzgado número 5 y da por finalizada la investigación, evidencia que es muy probable una condena por administración desleal. Por eso IU recomienda a los ya acusados que «se avengan» y presten conformidad con la petición de condena de las acusaciones, que siempre será inferior a la pena más alta de ocho años de prisión establecida para este delito que supera los 250.000 euros que marca el tipo penal: «Está en sus manos evitar una sentencia duramente condenatoria», ha indicado López Villa, quien ha recalcado que «no es la intención de IU que (los exconsejeros) tengan penas graves de cárcel».

La posibilidad de que el Torreón de Lozoya, propiedad hoy de la Fundación Caja Segovia e hipotecado por Bankia, pueda llegar a ser de algún fondo de inversión que adquiera Bankia es real. No obstante, el auto de la Audiencia Provincial que también desestima los recursos de IU y de los investigados deja claros, en opinión de López Villa, los indicios de un delito de administración desleal y, por tanto, la consiguiente opción de que sea anulada la hipoteca.

El auto exculpa a Fernando Tapias, exdirector general de Caja Segovia, y abre la puerta al procesamiento de Atilano Soto, expresidente de la Caja; Manuel Agudíez, exvicepresidente; Elena García Gil, exconsejera por el PP; Fernando Acebes; Juan Ignacio Antón; José Pablo Lozoya; María Concepción Monte (exalcaldesa de Sepúlveda); Alfredo Velasco (actual alcalde de Boceguillas); Antonio Rodríguez, exdirector provincial de Educación, y los diputados provinciales Miguel Ángel de Vicente, vicepresidente de la Diputación y secretario provincial del PP, José Luis Sanz Merino (PP) y Jesús Yubero (PSOE).

El abogado de IU ha explicado que de la lectura del auto de la Audiencia Provincial se desprende con claridad que puede existir un delito de administración desleal de los doce exconsejeros de Caja Segovia, porque «el hecho delictivo está en el expediente y tiene poca discusión».

El hecho consistió en haber votado «libremente» y «sin explicación objetiva» la propuesta de Atilano Soto de que Caja Segovia se hiciera cargo del aval de la sociedad Navicoas, para lo que se constituyó la hipoteca del Torreón de Lozoya, «sin ninguna razón objetiva que lo justificase». El magistrado ponente establece en el auto que los consejeros deben actuar con «especial exigencia», con el deber de cuidar el patrimonio social y de administrarlo fiel y lealmente con «la diligencia de un ordenado empresario y un representante leal».

López Villa ha incidido en que el auto señala que nada impidió a los ahora acusados «haberse cerciorado de la existencia de una alta probabilidad de que Caja Segovia pudiese ser responsable por derivación de la deuda fiscal de Navicoas», y al no haberlo hecho podrían haber incurrido en el delito, más todavía cuando en el expediente consta el informe confeccionado en el despacho Fuentetaja que se pronunciaba en contra de esa posibilidad.

La apertura del juicio oral dependerá del tiempo en que tarden en tramitarse los escritos de las defensas, aunque en opinión de López Villa «hay mucho trabajo andado» y en los recursos de las defensas que resuelve la Audiencia Provincial hay muchos indicios que pueden ser incluidos en el escrito de acusación.

Cambio de parecer

Si para el abogado de IU es obvio que todos los exconsejeros tendrán la misma responsabilidad, al no haber actuado con la diligencia debida, la valoración política del coordinador provincial de IU ha incidido en que en el auto de la Audiencia «quedan claras las limitaciones del poder judicial», por la falta de recursos suficientes, «y que nadie entiende cómo una deuda (la de Navicoas) es pagada por otros (Caja Segovia) que no sabían nada del asunto».

José Ángel Frías ha destacado que por eso IU quiere progresar en el proceso, «para saber por qué Atilano Soto cambió de parecer y decidió que la deuda de Navicoas era de Caja Segovia». Además, ha defendido las medidas políticas de Izquierda Unida en este caso y en el de las prejubilaciones de la entidad, «dos casos que no son aislados» sino que forman parte de «una trama corrupta que afecta a gran parte del PP».

Frías ha extendido su crítica a Francisco Vázquez, presidente provincial del PP y ahora también secretario general del partido en Castilla y León, porque dirigía al PP cuando se produjo el caso Navicoas y la hipoteca del Torreón, «y los dos imputados principales son su mano derecha e izquierda», Miguel Ángel de Vicente y José Luis Sanz Merino.

También ha indicado que «IU está esperando a que PSOE y PP cambien a los miembros que tienen en el patronato de la Fundación Caja Segovia», y ha arremetido contra el secretario general del PSOE de Segovia y miembro de la Mesa del Congreso de los Diputados, Juan Luis Gordo, porque «sigue callado, en sus 'mundos de Yupi' de 8.000 euros al mes».