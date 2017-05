Con una carrera musical de cerca de 36 años, la banda de rock Siniestro Total siente que uno de los problemas fundamentales del panorama musical actual es que «la libertad de expresión se paga muy cara» y, como ha ocurrido en otros sectores, «las palabras se judicializan demasiado fácil». El fundador, músico y vocalista de Siniestro Total, Julián Hernández, critica que «se condene con prisión hacer un chiste sobre Carrero Blanco, mientras que Rodrigo Rato está en la calle».

En este sentido, advierte del riesgo de las redes sociales que actúan como «amplificador» e insiste en que «es un insulto y una pérdida de tiempo» llevar estos asuntos a los tribunales, porque, en su opinión, hay casos «más serios y urgentes», recoge la entrevista concedida a Efe

«Es imposible que la banda se jubile ahora», comenta Hernández tras casi 36 años de trayectoria

Hernández achaca la ciudadanía parte de la responsabilidad, ya que «creer que es cierto que se confunde libertad con libertinaje o que el humor tiene límites, demuestra que la sociedad está enferma y dentro de un proceso de autocensura».

Siniestro Total ofrece este sábado 6, a las 22 horas, en la sala Boss de Segovia, uno de los conciertos de su gira 'El mundo da vueltas', su último trabajo discográfico hasta ahora, un vinilo de diez pulgadas con el que la banda conmemora los cerca de 36 años desde su formación. Eso sí, Hernández ha asegurado que, «aunque son muchos años, es imposible que la banda se jubile ahora». Entre sus proyectos mas inmediatos, además de la gira, se encuentran nuevas canciones y la grabación de 'Land of opportunity', un trabajo con veinte músicos en escena y escrito por Javier López a partir de temas y letras de Siniestro Total.

El estilo del grupo

gallego «nunca ha encajado con la época ni ha seguido las modas»

En cuanto al estilo musical de la banda gallega, su líder afirma que «nunca ha encajado con la época, ni ha seguido las modas»; eso sí, aclara que lo que han buscado «es huir de la cursilería». Y es que, según Hernández, hablar de relaciones, de amor o de engaños «está muy visto»; por eso, desde su primer trabajo, '¿Cuándo se come aquí?' (1982) han procurado hacer canciones sobre temas de actualidad y, frecuentemente, utilizan la crítica social y política en sus versos.

«Somos muy críticos, pero tanta entraña y tanto corazoncito nos ponen nerviosos», declara Julián Hernández. El objetivo de sus 'singles' es «comunicar y mandar a la gente un mensaje con la mayor efectividad posible». No obstante, el artista cree que la música ya no tiene el mismo poder a la hora de comunicar ni se usa como hace años como una herramienta para la crítica y para marcar acontecimientos históricos. Además, advierte de que «es mala señal» que las últimas guerras y revoluciones no tengan canciones asociadas.

'El mundo da vueltas'

La canción que da nombre a su último trabajo 'El mundo da vueltas' augura que un desastre se avecina y, según ha reconocido, «será el fin de la humanidad». De hecho, no piensa que sea una visión pesimista, sino que más bien es «una consecuencia» ya que la humanidad lleva demasiado tiempo «cargándose el planeta» y «es el momento de que utilice los mecanismos nucleares para hacer una gran fiesta final».

Después de lanzar trece discos de estudio, cinco en vivo y siete recopilatorios y con canciones tan coreadas como 'Bailaré sobre tu tumba', 'Camino de la cama' o 'La sociedad es culpable', Hernández confiesa que no conoce la fórmula para sobrevivir en la música tantos años, pero tiene claro que el objetivo ya no es inundar las tiendas de discos con promociones salvajes sino llegar a la gente.