Los investigados por la presunta agresión sexual a una joven de Minnesota, en libertad sin cargos

Los cinco jóvenes investigados por la presunta agresión sexual denunciada por una estudiante norteamericana han regresado a sus casas en libertad y sin cargos tras haber prestado declaración, este viernes por la mañana, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 que instruye el caso.

Al acabar las comparecencias ante la juez, los representantes legales que defienden la inocencia de los investigados han esbozado que ninguna de las partes ha solicitado la adopción de medidas cautelares contra alguno de los cinco investigados, por lo que la titular del juzgado instructor tampoco ha decidido ninguna actuación preventiva.

Sin embargo, y como cabía esperar, sí se ha pedido la realización de más diligencias previas que profundicen y aporten luz sobre algunos detalles de la investigación abierta a raíz de la denuncia interpuesta por la estudiante norteamericana. De esta manera, tanto algunas de las defensas como la Fiscalía han solicitado la ampliación de la instrucción, aunque no han concretado qué tipo de pruebas han sido reclamadas.

Analíticas

Cabe recordar que, según el testimonio de una compañera de piso de uno de los investigados, vio a éste echar alguna sustancia en la bebida de otra chica en la noche anterior a la de los hechos investigados. De ahí que haya otro proceso abierto por un posible delito contra la salud pública que involucraría a uno de los cinco investigados por la presunta agresión sexual y a otro joven, que, en un principio, este viernes no ha tenido que acudir a prestar declaración. Tanto la estadounidense como la otra chica que pudo haber ingerido involuntariamente una sustancia o droga que anulara o mermara su voluntad se sometieron a las pertinentes analíticas.

Lo que parece claro de las prudentes y escasas manifestaciones de los abogados es que esta fase previa puede alargarse, aunque se muestran confiados en que no se llegará a juicio.

Las declaraciones prestadas este viernes obedecen únicamente la instrucción iniciada a raíz de la denuncia por la presunta agresión sexual que la joven natural de Minnesota interpuso ante la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía. Según el relato de la supuesta víctima, los hechos ocurrieron en la madrugada del 22 al 23 de abril, en un domicilio de la capital en el que reside uno de los investigados.

«Relaciones consentidas»

La estudiante ya no está en Segovia y ha proseguido su viaje por Europa, tal y como confirmaba uno de los letrados de la defensa, que hace unos días comentaba a El Norte de Castilla que la conformidad de la estadounidense con las relaciones sexuales que tuvieron lugar está respaldad por varias circunstancias.

Primero, porque no se aprecia ningún signo de violencia. En segundo lugar, por el vídeo de corta duración grabado durante el transcurso de los hechos, «en el que se ve claramente que es consentido, con pequeños actos en los que se demuestra que no está forzada». Y por último, por la compañera de piso de uno de los investigados y presente en la vivienda cuando acaecieron los hechos, en cuya declaración asegura que no escuchó en ningún momento que las relaciones no fueran consentidas.