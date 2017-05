DePedro y Shirley Davis, platos fuertes de un nuevo Festival de Música Diversa

El día 25 de mayo empezará la décimo cuarta edición del Festival de Música Diversa de Segovia, que se desarrollará hasta el 11 de junio con actuaciones musicales en la calle y en salas, con la novedad de que, por primera vez y gracias a la colaboración de la Diputación, el festival saldrá a la provincia, pues hay previstas actuaciones en Palazuelos de Eresma, La Lastrilla y San Cristóbal.

En esta nueva edición, el Festival de Música Diversa cuenta con la presencia de bandas de todo el territorio nacional, entre las que se encuentra un gran número de proyectos segovianos, más de veinte, por lo que cumple así con uno de sus objetivos: que los grupos segovianos dispongan de un espacio en el que poder exhibir su música. Varios de los grupos segovianos (Free Folk, Sulfita y los Taninos, Umbabarauma o Pumaia/El Extuche) se unirán el viernes 26 de mayo para ayudar al proyecto solidario Vura Music Project. Los fondos recaudados se destinarán exclusivamente al envío de instrumentos musicales a Uganda.

Este año, los aficionados a la buena música tendrán la oportunidad de disfrutar de DePedro como cabeza de cartel. Presentará su último disco, ‘El Pasajero’, y compartirá tablas en el Jardín de los Zuloaga con Mr. Marshall, Las Chicas de La Habana y sesión de Oso y Cierva. El otro plato fuerte llegará el sábado siguiente, 3 de junio, en el mismo espacio, con la voz de Shirley Davis & The Silverbacks, jornada que se completa con las gallegas Agoraphobia, la música brasileña de Piratas Do Capibaribe y sesiones de Comediscos y El Virginiano. Otros grupos que pasarán son Electropelvis, The Gypsters, Haydee Arizala Quartet, Mala Blues o Non Asinum.