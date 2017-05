Clara Luquero, «decepcionada» con la inversión prevista por la Junta en la ciudad

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, aseguró ayer sentirse «decepcionada» con las inversiones previstas en la ciudad en los Presupuestos de la Junta de Castilla y León para el presente año. Luquero lamentó que el proyecto presupuestario regional no prevea la construcción del centro de salud de Nueva Segovia como debiera. «El año pasado presupuestaron 200.000 euros y este año 100.000, y las obras siguen sin empezar. Es decir, no solo no aumentan las partidas, sino que las reducen. Es algo absolutamente decepcionante», insistió.

La regidora socialista recordó las promesas recibidas, tanto por parte del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, como del consejero de Sanidad, Antonio María Saez Aguado: «El presidente de la Junta se comprometió a tenerlo a lo largo de esta legislatura y, después, hablé con el consejero y me aseguró que sí, que se ejecutaría dentro de esta legislatura. Pero con una partida de 100.000 euros... Es una tomadura de pelo».