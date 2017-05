Siniestro Total y su clarividente tozudez

Han pasado más de nueve años desde que entrevisté a Julián Hernández. Tratas de no perderle la pista y observas que el discurso no envejece, todo lo contrario: parece como si Siniestro Total tuvieran algo de proféticos y se adelanten a los acontecimientos. No es que tengan una bola de cristal, simplemente poseen algo más valioso: actitud, interés, inquietud... Cambios en la formación; bienvenidas y despedidas; subidones y bajones... pero sobre todo canciones que relatan 35 años de historia vivita y coleando de la música española. Tampoco nos ha de extrañar cuando se trata de una mentes más preclaras de la cultura en España.

Aunque proclamasen aquello de 'ante todo mucha calma', la celebración casi permanente en la que vive la banda obedece en buena parte a su enorme capacidad de correr al mismo ritmo que la sociedad, de no padecer vértigo para adaptarse a los nuevos tiempos que impone la inmediatez tecnológica en una controvertida libertad que Hernández y el grupo han sabido usar para el bien de la música y de su trayectoria.

Aquel mes de enero de 2008 en que hablé con Julián Hernández le recordaba que llevaban 26 años y que otros, con ese recorrido, ya habrían arrojado la toalla. El líder de Siniestro Total me respondía que era una cuestión de «tozudez y mucho 'curro'. La verdad es que la maquinaria funciona bien, entonces ¿por qué dejarlo?» Pues hasta ahora y lo que queda, porque otra vez están de gira y con nuevas canciones bajo el brazo.

En vinilo

En esta ocasión se trata de un vinilo 10”, el primero de su extensa discografía, que edita Trilobite en una edición limitada a 600 copias. 'El mundo da vueltas' también da nombre al recorrido por salas en las que ya está enfrascado el grupo. Siniestro Total actúan este sábado 6, a las 22:00 horas, en la sala Boss de la capital segoviana, donde acumulan una buena legión de seguidores que han cuidado en sus conciertos por estos lares.

Hernández ha apuntado que ser 'punk' es copiar y equivocarse. «La fórmula ensayo-error es la base de la evolución. De los errores se aprende, dicen, entonces no serán tan errores y en la vida no todo son aciertos. En nuestro caso es una suerte poder vivir y sobrevivir haciendo lo que nos gusta, más allá de la industria», me comentaba Julián Hernández en la entrevista. Nueve años después siguen apostando por la fórmula en la que los aciertos ganan a los errores. Y es que la experiencia es un grado.