Patxi López: «Hay que integrar al que no gane» porque la división es «suicida para el PSOE»

El aspirante a la Secretaría General del Partido Socialista Patxi López indicó ayer en El Espinar, a un día de finalizar la recogida de avales y de que comience la campaña de las primarias, que «la división es suicida para el partido» y que «ya no vale con ser leal al que gane, sino que hay que saber integrar al que no gana». López hizo estas declaraciones, recogidas por Efe, instantes antes de participar en un encuentro con la militancia en el municipio segoviano, donde insistió en que «la unidad ya no es una opción sino una obligación». En este sentido, insistió en que «hay que saber integrar al que no gana» para que no se repita la historia de otros partidos socialistas de Europa que, según el candidato a la Secretaría General del PSOE, «han pasado a ser irrelevantes por la división y la falta de claridad en las ideas». Asimismo, defendió que el proceso de primarias avala la democracia y la participación de los militantes y recalcó que «lo que puede ser perverso es el uso que se le dé y no el sistema».

En cuanto a los Presupuestos Generales, López confirmó que el PSOE mantendrá su oposición ya que, según subrayó, su partido «no puede avalar unas cuentas que dejan fuera de la recuperación a los ciudadanos». Además, criticó que no prevén la intervención en la economía productiva del país para crear empleos de calidad que, a su juicio, «están alejados de los contratos de explotación y salarios miseria que existen», así como la subida de las pensiones o que consoliden el adelgazamiento del gasto público sin aumentar los ingresos.

Sobre la propuesta de moción de censura promovida por Podemos, el aspirante a liderar el PSOE indicó que con ella la formación morada «se convierte en el mejor aliado de Mariano Rajoy» porque, su juicio, cada vez que hay temas trascendentales para el país «vota con el PP o sale con ocurrencias y espectáculos».

López aseguró que el PSOE «no va a jugar al juego» del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, «desviando la atención con una moción de censura» cuando, en su opinión, «lo importante es la corrupción del Partido Popular». Sobre el líder de Podemos, también dijo que «no le importa la gente, sino el poder por el poder» y que su intención es «atacar y sustituir al PSOE».

Diferencias

López también argumentó que sus tesis se diferencian de las de Pedro Sánchez y Susana Díaz «en la forma, el objetivo y el fondo». En primer lugar, porque en sus encuentros «escucha» a los militantes y no cuenta lo que le da «la gana» en una serie de mítines. También, como ha apuntó, por huir del «insulto» y la descalificación, informó Europa Press. Asimismo, porque su objetivo es «ganar» al Partido Popular (PP) y no «pactar con Podemos», según puntualizó. López agregó no conformarse con un PSOE que apruebe los decretos del PP «a cambio de retales» ni una izquierda «pura, casi infantil», a la que nadie sigue porque no tiene «los pies en el suelo».

Por otro lado, el también exlehendakari apostilló que la abstención en la investidura de Mariano Rajoy le pareció una «mala idea», que hoy «se puede confirmar», dado que los populares van a sacar adelante su proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Un hecho que confirma, para López, que había alternativa para formar Gobierno. Sin embargo, el PSOE no dejó que el PP hiciera «sus deberes» y buscara la mayoría, sino que fue «al rescate».