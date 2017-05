Hombres G y los jugadores del Sporting de Gijón harán realidad los deseos de niños segovianos

La 1 de TVE emitirá este sábado, 6 de mayo, a las 23:15 horas, el programa de ‘El árbol de los deseos’ grabado en el Colegio Nuestra Señora de Fuencisla, Maristas de Segovia. En ‘El árbol de los deseos’, el humorista Edu Soto visita distintos colegios donde crecerá un mágico árbol en el que los niños de Primaria cuelgan sus deseos. El único requisito es que el deseo no sea para ellos mismos, tiene que ser para sus amigos, familiares o vecinos. El árbol escogerá los más espectaculares para que Edu Soto los haga realidad.

En el programa que se emitirá este sábado, el octavo de esta temporada, el grupo de música Hombres G y los jugadores del Sporting de Gijón, participarán para hacer realidad varios de los sueños de los más pequeños Andrea pide un deseo para su primo Iker, un niño de 5 años que necesita una nueva silla de ruedas porque la suya se le está quedando pequeña. Así, un día en el que Iker acude a su rehabilitación como hace a diario, se encontrará con que la Fundación Pequeño Deseo le habrá conseguido la silla de ruedas que tanto necesita. La familia de David no se reúne desde hace muchos años, ya que viven repartidos por distintos lugares de la geografía española e Inglaterra. Por eso, el niño ha pedido una reunión, pero en «la nieve». David y sus padres irán a una estación de esquí donde verán apareciendo en diferentes actividades a sus otros familiares. Alejandro, Daniel, Javier y Marcos son una pandilla de 4º curso. Juan ha pedido que sus hermanos Pelayo y Miguel, conozcan a los jugadores del Sporting de Gijón, ya que aunque viven en Segovia, son asturianos y son seguidores del equipo y especialmente de alguno de sus jugadores como Pichu Cuellar, Sergio Álvarez y Carlos Castro. No solo les conocerán en persona, sino que tendrán ocasión de jugar al fútbol con ellos. Paula quiere que Miriam, su madre, conozca a quienes son sus ídolos desde la adolescencia: los Hombres G. Miriam sigue sintiendo verdadera pasión por ellos a día de hoy. Para ello, Edu le prepara un reencuentro sorpresa con sus amigas de la adolescencia en el Hard Rock Café, donde además aparecerán por sorpresa los componentes del mítico grupo, que les cantarán alguno de sus temas.