La adjudicataria del ‘parking’ de José Zorrilla reclama al Ayuntamiento 15 millones de euros

La Junta de Gobierno Local ha aprobado una propuesta de modificación presupuestaria, por importe de 21.750 euros, para la realización de estudios encaminados a la liquidación del contrato de concesión de obra pública del aparcamiento subterráneo de José Zorrilla. El procedimiento está, pues, en marcha, y el Ayuntamiento de Segovia quiere asesorarse bien, por profesionales independientes, por si todo acaba en los tribunales. De momento, las posturas de Ayuntamiento y empresa adjudicataria (UTE Collosa-Pigsur) están muy distanciadas. La alcaldesa, Clara Luquero, desveló ayer que la empresa reclama ahora 15 millones de euros por la liquidación del contrato, cantidad que los técnicos municipales consideran descabellada. «La empresa solicita 15 millones de euros. En conversaciones anteriores llegó a pedir 20; luego, a través de los medios de comunicación, habló de 10; ahora son 15... En fin, las cifras, en su caso, son amplias; en el nuestro, no», dijo Luquero.

El Ayuntamiento tiene perfilada la hoja de ruta a seguir para reabrir el ‘parking’ subterráneo de José Zorrilla, pero sobre todo para que el caso no acabe con otro varapalo judicial de imprevisibles consecuencias económicas. Tras haber reservado, en el último presupuesto, una partida de más de 1.125.000 euros para el pago de la amortización no realizada a la UTE Collosa-Pigsur, los servicios jurídicos del Consistorio y los diferentes departamentos municipales implicados (Transporte, Intervención, Contratación...) trabajan en el desarrollo de un expediente de liquidación apoyado en el informe técnico correspondiente y avalado por el interventor municipal. Sin embargo, para gozar de más seguridad jurídica, en el caso de que la empresa decidiera recurrir el proceso administrativo, el Ayuntamiento ha solicitado un estudio económico a una empresa especializada para que corrobore las valoraciones que ya han realizado los técnicos municipales. «El Ayuntamiento ya cuenta con la visión de sus técnicos, pero ahora quiere tener un estudio elaborado por profesionales independientes. La empresa ya ha hecho su solicitud –15 millones de euros– y ahora empezaremos a hablar. El procedimiento está iniciándose y no podemos decir mucho más. No sabemos si al final habrá un entendimiento entre la empresa y el Ayuntamiento o acabaremos en los tribunales», dijo la alcaldesa.