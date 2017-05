Otra denuncia contra dos de los cinco investigados por agresión sexual múltiple

El Juzgado número 3 de Segovia, encargado de investigar una presunta agresión sexual a una joven estadounidense por parte de cinco segovianos, ha abierto una segunda diligencia previa a raíz de la denuncia de otra joven que asegura haber sido drogada por dos de los cinco investigados. Esta segunda denuncia surge tras el testimonio de la compañera de piso de uno de los implicados, presente en la vivienda en el momento en que se produjeron los hechos (madrugada del viernes 21 al sábado 22 abril). En su declaración, la testigo asegura haber observado como introducían algún tipo de sustancia en la bebida de la joven, que mantuvo relaciones sexuales consentidas con uno de los investigados. Después de este testimonio, la joven –amiga de la presunta víctima de la agresión sexual que tuvo lugar al día siguiente– decidió formular su denuncia el pasado lunes en la Comisaría de la Policía Nacional de Segovia, acusando a dos de los investigados de un posible delito contra la salud pública.

«Estamos al principio de las diligencias previas, pero no hay relación con la presunta agresión sexual», explica uno de los abogados de los investigados, quien asegura que en ningún momento se introdujo en la copa de la joven sustancias que pudieran mermar su voluntad. «Hay que aclarar si dan positivo por alguna sustancia en los análisis y en qué dan positivo», subraya.

Fase inicial

La investigación del Juzgado número 3 de Segovia sobre ambas denuncias se encuentra en su fase inicial. Los cinco investigados por la presunta agresión sexual, tras haber declarado ya en Comisaría, tendrán que volver a hacerlo en próximas fechas en el juzgado para explicar los hechos ocurridos en la madrugada del sábado 22 al domingo 23 de abril. «Será un proceso largo y complejo, aunque espero que al final no haya juicio y se archive», indica el letrado.

Confía en ello tras haber escuchado la declaración de la presunta víctima de la agresión sexual. En ella, tal y como informó El Norte en su edición del domingo, la joven estadounidense denunció haber sufrido una violación por parte de cinco jóvenes en el domicilio de uno de ellos. La presunta víctima, natural de Minnesota, reconoció que en un primer momento accedió a mantener relaciones sexuales con uno de los jóvenes en el baño de la vivienda. Sin embargo, y según su declaración, se negó a continuar una vez que en los actos comenzaron a participar más personas. «Dice que primero fue consentido con uno. Luego que entró una tercera persona y no quería, pero ni grita ni llama la atención», declara el abogado.

En su opinión, la conformidad de la presunta víctima con las relaciones sexuales que tuvieron lugar está respaldada por diversas circunstancias. Primero, porque no se aprecia ningún signo de violencia. «Si se obliga a alguien siempre queda alguna marca, un arañazo, un golpe...». En segundo lugar, por el vídeo de corta duración grabado durante el transcurso de los hechos, «en el que se ve claramente que es consentido, con pequeños actos en los que se demuestra que no está forzada». Y por último, por la declaración de la compañera de piso de uno de los investigados y presente en la vivienda en el momento en el que transcurrieron los hechos, en la que asegura que no escuchó en ningún momento que las relaciones no fueran consentidas.

Contradicciones

La defensa de uno de lo investigados destaca también las «contradicciones» y la «falta de coherencia» en las declaraciones que la presunta víctima realizó en la Comisaría y en el juzgado. «No son muy convincentes tanto sus declaraciones como los hechos posteriores a un acto como el que denuncia. Cuenta pequeñas películas que no son habituales y se equivoca en detalles concretos a la hora de explicar con quién estuvo y cómo estuvo», explica el abogado, quien reconoce que los investigados admiten haber mantenido relaciones con la joven aunque siempre de manera consentida. «Las declaraciones de los cinco investigados encajan, sin que hubieran hablado entre ellos desde el momento en el que se producen los hechos hasta que se les toma la declaración».

Otro de los argumentos que se plantea la defensa –que considera que debido al prematuro viaje por Europa de la víctima van a faltar «determinadas pruebas por realizarse»– radica en un posible seguro antiviolaciones de la denunciante. «Es habitual que estas personas tengan cubierta la agresión sexual en su seguro de viaje. Ella, durante la declaración, afirmó que cree tener esa cláusula», señala el abogado, quien apunta a esta circunstancia como «algo que debemos contemplar».