Nueva Segovia piensa movilizarse para exigir el cuarto centro de salud

«Cien mil euros dan para pagar folios y poco más». Es la reacción de Francisco Fernández Caro, presidente de la Asociación de Vecinos San Mateo del barrio de Nueva Segovia tras saber que el presupuesto de la Junta de Castilla y León para este año incluye solo una partida de 100.000 euros para el centro de salud Segovia IV. Fernández-Caro y su vicepresidente, Claudio Vírseda, van a reunir a la directiva para acordar medidas: «El barrio lo está pidiendo a grito pelado y tenemos que hacer algo. Con los políticos ya hemos hablado y solo hay buenas palabras, pero la verdad es que se ve falta de interés en todo el mundo».

Las movilizaciones están a la vista para exigir el centro de salud Segovia IV. «Haremos una manifestación, saldremos a la prensa, recogeremos fotocopias de las cartillas, lo que sea pero un barrio de 8.000 vecinos tiene que tener un centro de salud propio». Los representantes de los vecinos de nueva Segovia se sienten «engañados y desilusionados». Recuerdan que han hablado con muchos políticos. Con el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, cuando estuvo en Segovia, y después con el delegado de la Junta, con la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, y también con los técnicos. «Recientemente nos reunimos con el gerente del Área de Salud de Segovia, y nos dio buenas palabras, nos dijo que en los presupuestos de la Consejería de Sanidad iba una partida para el centro, pero que no sabía la cantidad», comenta el presidente de la asociación.

Saber que la partida es de 100.000 euros ha sido una decepción. «No ha sido una sorpresa que fuera baja, pero no esperábamos tan poco», declaran los representantes vecinales. Y subrayan que «tenemos en el barrio más de 5.000 cartilla sanitarias y lo que no queremos es tener que desplazarnos más de dos kilómetros al centro de La Albuera, o como hacen muchos que no han cambiado de médico o siguen empadronados en sus pueblos, ir al de Santo Tomás o al de su pueblo».

Insisten Fernández-Caro y Vírseda en que «sabemos que el dinero no cae como el maná, que esta partida será para entrar en la parcela y comenzar el proyecto, pero tienen que darnos algo que asegure la continuidad, que el centro de salud se empiece, porque es necesario, no es un capricho de los vecinos».

La evidencia son los carteles que a veces encuentran en el centro de salud de La Albuera: «Nos informan de que hay demoras en la citación para consultas ordinarias de hasta ocho días». Y recuerdan que hace más de dos años que esperan una respuesta del consejero, a quien le enviaron «el 22 de diciembre de 2015 una carta para pedirle una cita y que nos explicara los pasos que iban a dar para el centro de salud y los plazos».

Además, no quieren como excusa que haya problema alguno con la parcela, situada entre la avenida Gerardo Diego (a la altura del hotel Cándido), la carretera de La Granja y el Centro de Formación Profesional Felipe VI. El problema son los 5,3 millones de euros que costaría levantar el centro. Apunta Claudio Vírseda que «no hay problemas con la adjudicación de la parcela, que está adjudicada para el centro de salud Segovia IV desde 2002, pero tenemos el temor de que encuentren alguno, busquen otro sitio y, con el tiempo, no se haga en ningún lado». Están escamados. Recuerdan que «en 2008 ya nos dijeron que estaría construido al año siguiente».