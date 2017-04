Tu mascota también liga con el móvil

'Pet Cupid', una aplicación que permite a los amantes de los animales encontrar la pareja perfecta para sus mascotas, fundamentalmente perros y gatos, ha sido el proyecto ganador de la quinta edición del Business Plan Challenge de IE University. Esta competición premiaba los mejores planes de negocio ideados por los alumnos de primer curso de los campus de Segovia y Madrid. El equipo ganador ha recibido 500 euros, enfocados a la puesta en marcha del proyecto empresarial. 'Pet Cupid' ha sido ideado por los alumnos de IE University Andrea Forteza, Daria Dixon, Sam González, Camilo Jaramillo y Megi Fagu.

Según explica Camilo Jaramillo, de momento el proyecto es una plataforma para móvil, aunque en el futuro puede ampliarse a una página web. Básicamente, la idea consiste «en conectar a los dueños de perros y gatos. Muchas veces no saben con qué animal cruzar a su mascota, si pueden fiarse... Nosotros les ofrecemos una plataforma donde se publica el perfil de los perros y gatos con su foto, vídeo y datos (raza, sexo, edad...)», resume. El funcionamiento es similar al de Tinder. Si te gusta ese animal para tu mascota, deslizas el dedo hacia la derecha. En caso contrario, hacia la izquierda. La 'app' puede ser gratuita, con una limitación de fotos (25 al día) y de localización (próxima), o de pago. En este caso, por un precio de 2,99 euros al mes se puede acceder a un número ilimitado de fotografías y vídeos, así como de información sobre el pedigrí del animal y su árbol genealógico. Tampoco hay limitación en cuanto a localizaciones.

El jurado del concurso en el que se alzó como ganador el proyecto 'Pet Cupid' estuvo formado por tres destacados expertos en el ámbito del emprendimiento, Rafael Esteban, Iván Bedia y Diego Narváez, junto con la profesora Isabel Sánchez, vicerrectora de Laboratorios Iniciativas Empresariales de la institución universitaria.

Los otros proyectos finales fueron 'The Capsule' (un servicio de alojamiento en aeropuertos, siguiendo el concepto de los hoteles cápsula japoneses), 'Uni U Need' (un portal 'on line' que permite poner en contacto a los alumnos de los últimos cursos de bachillerato con universidades de toda Europa), 'Take me Home'- un proyecto de comercio electrónico enfocado a ropa y complementos- y “'SmartSit'- un 'app' de móvil que ayuda a los estudiantes a buscar y reservar espacios en la universidad.

'IE University Business Plan Challenge' es un certamen que identifica y premia las mejores ideas de negocio surgidas de los estudiantes universitarios. Los objetivos de este concurso, impulsado por el Vicerrectorado de Laboratorios e Iniciativas Empresariales de IE University, son potenciar el espíritu emprendedor, estimular la innovación y fomentar el intercambio de conocimientos y las buenas ideas entre los jóvenes talentos universitarios.

La competición permite a los estudiantes que cursan la asignatura Intro to management, la posibilidad de desarrollar un plan de negocio y simular la creación de su propia empresa. «Los proyectos presentados son muy innovadores y demuestran la gran capacidad que tienen nuestros estudiantes para crear empresas y lanzarlas el mercado», afirma Isabel Sánchez, Vicerrectora de Laboratorios Iniciativas Empresariales de IE University.