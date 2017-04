Una joven americana denuncia haber sido víctima de una agresión sexual múltiple en Segovia

El Juzgado número 3 de Segovia investiga una denuncia por presunta agresión sexual a una joven estadounidense, natural de Minnesota, en un domicilio de la capital durante el pasado fin de semana. Por el momento no hay detenidos, aunque cinco hombres están siendo investigados. Los hechos,denunciados por la joven en la Comisaría de la Policía Nacional, habrían ocurrido en la madrugada del sábado al domingo, cuando, según el testimonio de la joven americana, se produjo una agresión sexual en la que participaron cinco hombres. Según las primeras investigaciones, en el cuerpo de la víctima no se apreciaron signos de violencia. Además, y a raíz de las grabaciones de vídeo realizadas presuntamente por varios de los participantes en la presunta agresión, que han sido visionadas por la jueza que lleva la investigación y la fiscal, la joven no opuso resistencia en ningún momento. No obstante, se investiga si pudo haber ingerido involuntariamente algún tipo de sustancia o droga que mermara o anulara su voluntad.

Esta posibilidad surge a raíz del testimonio de la compañera de piso de uno de los investigados, que en su declaración ha asegurado haberle visto echando algún tipo de sustancia en la bebida de otra joven. Esta última, que también ha declarado ante la Policía Nacional, reconoció su intención de mantener relaciones sexuales con uno de los investigados. No obstante, anunció su intención de denunciar al inquilino de la vivienda si se demuestra que, tal y como asegura la compañera de piso, se introdujeron sustancias en su bebida.

La joven estadounidense, que ya ha abandonado el país, asistió el jueves a una vista judicial en la que también estuvieron presentes varios de los investigados. Tanto la denunciante como la chica que pudo haber ingerido la noche anterior algún tipo de sustancia, se han sometido a una analítica.