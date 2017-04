El presupuesto de la Junta incluye una partida testimonial para el ambulatorio de Nueva Segovia

Las obras del centro de salud Segovia IV, del barrio de Nueva Segovia, no comenzarán este año, aunque no estaba previsto, pero tampoco se licitarán ni es previsible que puedan estar concluidas en 2019 como anunció el Partido Popular en la campaña de 2015. Los presupuestos de la Junta de Castilla y León para 2017 vuelven a dedicar a este proyecto una partida casi testimonial, por importe de 100.000 euros, la mitad que la asignada en las cuentas de 2016, que ya se contemplaba como una cantidad para empezar a mover los trámites y de cuya ejecución no hay noticias. No obstante, las cuentas del Gobierno regional para este ejercicio sí incluyen una partida importante en el área de Sanidad, 1,45 millones de euros para el centro de salud de Carbonero el Mayor.

El presidente provincial del PP, Francisco Vázquez, ha presentado las líneas generales de los presupuestos de la Junta para 2017 acompañado por los procuradores Juan José Sanz Vitorio, José María Bravo y María Ángeles García. Las cuentas anuales del Ejecutivo regional tienen los objetivos de consolidar la recuperación económica, la prestación de los grandes servicios esenciales y el municipalismo y, ha subrayado Vázquez, «cumplen estrictamente» con el programa de gobierno presentado en la campaña electoral y con los compromisos del presidente Herrera. El presidente provincial y secretario general del PP de Castilla y León destacó, entre otras cosas, el incremento de más del 20% del plan de inversiones sociales prioritarias y del mismo porcentaje del plan de cooperación económica con las entidades locales.

Vázquez y los procuradores segovianos del PP han remarcado que «son los presupuestos más inversores de los últimos años» y, según ha comentado Sanz Vitorio, su elaboración ha tenido que esperar a que se conociera el déficit máximo autrorizado y el techo de gasto, aunque, ha añadido que «se demuestra que ha sido un acierto esperar, ya que nos permite disponer de más recursos». Además, ha indicado que son unos presupuestos «eminentemente sociales», pues el 80% de los recursos no financieros se destinan a las grandes consejerías sociales, Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

La consignación total para la provincia de Segovia suma más de 489 millones de euros, de los que 80,8 millones corresponden a la Política Agraria Comunitaria (PAC) y otras ayudas, 4,5 millones a la estimación de transferencias de la Consejería de Presidencia y 404 millones de euros para funcionamiento normal de los distintos departamentos y para inversiones reales.

Aparte de las inversiones ya citadas en Sanidad, para el centro de salud de Carbonero el Mayor y el de Nueva Segovia, los parlamentarios del PP han explicado que «por primera vez se recupera la inversión especialmente en Fomento y Medio Ambiente, y en Agricultura», y a la vez los beneficios fiscales supondrán para los segovianos un ahorro de más de 16 millones de eurosque llegará casi a los 10.500 beneficiarios.

El procurador José María Bravo ha destacado que en este año «eminentemente cultural», la Consejería de Cultura y Turismo «apuesta por la celebración de Las Edades del Hombre en Cuéllar», evento al que dedica una inversión directa de 900.000 euros, ya ha invertido otros 400.000 y contempla un gasto de otros 200.000 euros en otros programas, de modo que la inversión en 'Reconciliare' es de casi dos millones de euros.

Bravo ha indicado que la Junta «sigue apostando por el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente», al que dedica 40.000 euros, y por el torneo de tenis de El Espinar, para el que ha consignado 140.000 euros.

Respecto a la inversión prevista en el centro de salud Segovia IV, de Nueva Segovia, Sanz Vitorio ha reconocido que con la cantidad asignada de 100.000 euros este año será «complicado» iniciar las obras, aunque la previsión es «edificar cuanto antes» el centro, que está incluido en el plan de inversiones prioritarias para los próximos ejercicios (con un presupuesto total de más de 5,3 millones de euros), igual que el de Carbonero el Mayor.