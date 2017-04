Tiene detrás el apoyo de la dirección provincial, por lo que será difícil que no le cuelguen el sambenito de 'candidata oficialista'. Paloma Sanz, aspirante a relevar a Francisco Vázquez al frente del PP de Segovia, ha comparecido este viernes acompañada por buena parte de la dirección provincial, incluido el propio Vázquez y la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente. Y por si todavía había alguna duda, la actual senadora lo dejó muy claro: «Cuento con el apoyo de Francisco Vázquez, que ha sido mi mentor en política. Siempre le estaré agradecida por su confianza», dijo.

Todo apunta a que Paloma Sanz no será la única candidata a presidir el PP segoviano, pues el militante Enrique Jiménez Vaquerizo, concejal en Fuenterrebollo, ya expresó públicamente su intención de competir. Ambos deben reunir ahora 75 avales (la militancia al corriente de pagos, es decir con derecho a voto, ronda las 400 personas) para poder concurrir a unas primarias. A Paloma Sanz no le asusta el reto: «Los procesos se enriquecen cuando hay más de un candidato. Me parece legítimo y positivo que haya otro militante con aspiraciones. El Partido Popular es un partido abierto y democrático», subrayó.

Junto a Paloma Sanz estuvieron, además de Francisco Vázquez y Silvia Clemente, el actual secretario general del PP de Segovia, Miguel Ángel de Vicente; el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Javier López-Escobar, y la subdelegada del Gobierno, Pilar Sanz, además de alcaldes, concejales, diputados, senadores y procuradores. Respecto a la posibilidad de que De Vicente continúe al frente de la secretaría general del partido, Sanz no quiso adelantar acontecimientos: «Si algo ha aprendido de Francisco Vázquez es que las decisiones se toman de manera meditada y consensuada. Yo voy a contar con todos, pero ahora estoy inmersa en el proceso de la recogida de avales y no voy a aventurarme al respecto», dijo. Lo mismo vino a decir cuando un periodista le preguntó por la posibilidad de ser el relevo de Francisco Vázquez al frente de la Diputación de Segovia: «Ni me lo he planteado ni tiene mucho sentido planteárselo, sobre todo porque ahora hay un presidente que lo está haciendo muy bien».

La senadora aseguró que su proyecto está basado en un «profundo conocimiento» de la realidad de la provincia, acuñado a lo largo de años de trabajo y experiencia. «El apoyo a los alcaldes y concejales del Partido Popular en la provincia ser á una constante para mí. Ellos constituyen la esencia de la política y la verdadera vocación de servicio a los ciudadanos», añadió. También presumió Paloma Sanz de ser la primera mujer que aspira a presidir el PP de Segovia. «La igualdad efectiva entre hombres y mujeres será otro de los principios que guíen mi político si alcanzo la presidencia».

Paloma Sanz, funcionara de la Junta de Castilla y León, estrechamente vinculada al área de Servicios Sociales, ha sido concejala del Ayuntamiento, además de procurador en las Cortes de Castilla y León y desde el año 2011 senadora del Reino de España.