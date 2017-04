Alfonso Guerra no ve justificado el sistema de primarias en el PSOE ni en España

Si se revisan las hemerotecas, Alfonso Guerra podría apoyar a Pedro Sánchez o a Susana Díaz, a tenor de las declaraciones suyas que han citado en los últimos meses las agencias de noticias y algunos medios de comunicación. Pero qué votará el 21 de mayo en la elección de la secretaría general del PSOEes una incógnita por despejar. Lo que ayer dejó claro en Segovia el exdirigente socialista es que no le gustan las elecciones primarias, un procedimiento que considera que «no está justificado en Europa».

«No añadamos la herida del olvido a Miguel Hernández» Alfonso Guerra aseguró en la real Academia de Historia y Arte de San Quirce que Miguel Hernández es «un poeta singular, único, en el panorama de la literatura española» de comienzos del siglo XX, cuando surgió en España «una fronda de poetas de valor altísimo». El autor de ‘Viento del pueblo’, que «se sentía poeta, y solo poeta», como escribió en la dedicatoria de su libro a Vicente Aleixandre, plasmó en verso «las tres heridas que llagarán al poeta del pueblo», la de la vida, la del amor y la de la muerte. Y Guerra reclamó, en su 75 aniversario, que «no añadamos una herida más, la del olvido». Hernández fue un hombre «confiado y rústico», un autodidacta que aprendió a escribir en el campo con un diccionario mientras pastoreaba las cabras, y fueron su «capacidad creativa excepcional» y su elevada su inteligencia natural las que le hicieron ser «el poeta de la sinceridad autobiográfica» porque, destacó Guerra, «su vida es su obra poética». Habló también del «compromiso extraordinario con el pueblo» que adquirió el escritor en Madrid en un momento en el que, como contraste a su Orihuela natal de costumbres anticuadas, encontró una ciudad donde los intelectuales estaban «abriéndose a la cultura del mundo» cuando sucedió el levantamiento militar de 1936. «El último sacrificio de Miguel Hernández fue el de la muerte», porque decidió morir sin asistencia médica cuando le ofrecieron vivir a cambio de que renunciara a sus ideas y no lo aceptó. El escritor alicantino fue «víctima propiciatoria de tres ideas vividas con convicción», destacó. La primera idea era su oficio de poeta, «y no entendía que no fuera remunerado por su obra»; la segunda, el fuerte impulso erótico amoroso que desahogó con sinceridad en sus versos, y la tercera, «el fervoroso deseo de fundirse en sentimientos e ideas con el pueblo, que le lleva a un compromiso sin precedentes», moral y político, con la República.

Guerra reanudó la actividad de la Asociación Cultural Juan Bravo con una conferencia en la sede de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, cuya nave se llenó para escucharle hablar sobre Miguel Hernández. El compromiso actual de Alfonso guerra es con la actividad intelectual, con el estudio de poetas como Hernández, pero también con el partido que dirigió y para el que sigue trabajando de alguna manera al frente de la FundaciónPablo Iglesias. Y no elude pronunciarse sobre temas de actualidad, aunque lo haga con su natural habilidad para decir solo lo que quiere. Como hizo al declarar que nunca ha sido «partidario» del procedimiento de elecciones primarias porque «no he encontrado justificación de este sistema».

Explicó el político sevillano que sí estuvo justificado en su momento cuando se creo en Estados Unidos, cuando en el siglo XIX había distintos grupos sociales (holandeses, irlandeses y españoles) que no se vieron forzados a crear partidos políticos sino a buscar liderazgos, y esto en Europa no existía. «En los últimos años se está viendo proliferar en Reino Unido, en Francia, en España... Yo nunca he sido partidario porque no he encontrado la explicación a este sistema, porque el sistema de representación política en Europa funcionaba con representantes de sectores sociales, y por tanto no es equiparable . No estoy dentro de esta polémica que no veo justificada».

Pero nada dijo sobre su preferencia por alguno de los tres candidatos socialistas. Sí manifestó de forma rotunda, sin embargo, lo que piensa sobre el anuncio de una moción de censura que ha realizado Podemos: «No me interesan mucho las iniciativas de ese grupo político porque no están justificadas por el interés común, sino por el show, por el Gran Hermano de la política, y a mí me parece que eso está alejado de la realidad, incluso de poco estilo, de poca categoría». Porque, añadió, «todo el mundo sabe que hacen falta 176 diputados y cuando se hace eso con un número ridículo se está haciendo un número circense, y no me gusta».