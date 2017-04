Paloma Sanz optará a presidir el PP de Segovia

La senadora Paloma Sanz Jerónimo, actual vicesecretaria de Organización del PP de Segovia, optará a la presidencia provincial de la formación conservadora, según anunció ayer en un comunicado que hizo público alrededor de las ocho de la tarde. Sanz es la segunda militante popular que anuncia que optará a presidir el partido, después de que lo hiciera, hace unos días, el concejal de Fuenterrebollo Enrique Jiménez Vaquerizo. Sanz Jerónimo será la candidata oficialista de la formación, pues cuenta con el respaldo de la actual dirección provincial.

Paloma Sanz asegura que ha decidido dar el paso «por mi provincia y mi partido, con pleno convencimiento de lo que supone asumir este gran compromiso, pero con una gran ilusión y convencimiento de que la lucha por consolidar y mejorar los retos alcanzados es fundamental para el futuro de los segovianos y del Partido Popular».

La vicesecretaria de Organización aboga por un proyecto «fundamentado en un gran equipo, construido dentro de la gran familia del Partido Popular de Segovia, con mujeres y hombres preparados, jóvenes con ilusión y ganas de luchar por su futuro y el de esta provincia, con los alcaldes y concejales, que son la base de nuestro partido, y con todo aquel miembro del partido que quiera contribuir con su trabajo a desarrollar este proyecto en beneficio de los segovianos», afirma. Sanz Jerónimo asegura que cuenta con el respaldo del actual presidente, Francisco Vázquez, «que es mi maestro, mi amigo y con el que he trabajado durante estos años estrechamente en beneficio de todos los segovianos . Y lo que para mí es lo más importante, cuento con el apoyo de mi familia», sostiene. «En definitiva, mi intención es continuar en esta línea de servicio a los ciudadanos y a mi partido, dando un paso adelante para que el Partido Popular siga siendo la organización con más representación en esta provincia, y con la convicción de que el trabajo que se desarrolle redunde en beneficio de los segovianos», añade la senadora, que asegura conocer cada rincón del territorio segoviano, a cada alcalde y a cada portavoz del Partido Popular, «y por ello, me han trasladado muchos de sus preocupaciones, que en la medida de lo posible he intentando paliar en cada una de mis responsabilidades».

Paloma Sanz Jerónimo es una política de larga trayectoria, funcionaria de la Junta de Castilla y León, donde siempre ha estado vinculada al sector de los servicios sociales. Se graduó en Trabajo Social, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), se formó en varias especialidades y fue tutora de prácticas en la propia Complutense. En política, fue concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Segovia, procuradora en las Cortes de Castilla y León y actualmente es senadora. «En todas estas cámaras de representación he podido trabajar por el interés de los segovianos, por el bienestar de mis vecinos, que en mi opinión, es el fin último de la política», sostiene. Sanz Jerónimo forma parte de la ejecutiva provincial del PP desde el año 2001. También es miembro de la ejecutiva autonómica y de la nacional, así como la de la de Mujeres en Igualdad. «Mi vocación de servicio al ciudadano, por formación académica y convencimiento de que lo primero son las personas y sobre todo aquellas con más necesidades, tales como la familia, las mujeres, el mundo rural y todos los sectores más vulnerables, se ha visto plasmada en las responsabilidades institucionales que he desempeñado».

Plazo

El plazo para la presentación de candidaturas expira el próximo 5 de mayo, según acordó la semana pasada la junta directiva del PP de Segovia. Los compromisarios podrán inscribirse entre mañana, 28 de abril, y el 12 de mayo, ambos inclusive. Mañana también se abre el periodo para la presentación de precandidaturas. Según el calendario estipulado, tres días después –es decir, el 8 de mayo– se proclamarán los precandidatos. Los aspirantes deberán registrar 75 avales de afiliados al partido en la provincia para formalizar su ambición. El 11 de junio, en el Parador Nacional, tendrá lugar el congreso provincial en el que se decidirá quien sustituirá a Vázquez.