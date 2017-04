El Ayuntamiento insiste en pedir responsabilidad penal en el caso de la Casa de los Buitrago

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia ha decidido recurrir el auto de archivo y sobreseimiento provisional de la querella presentada contra los propietarios de la Casa de los Buitrago. El portavoz, Alfonso Reguera, ha explicado este miércoles que la reclamación, sobre la que el Juzgado número 6 ha considerado que no existe un delito contra el patrimonio, la planteó el Ayuntamiento «para delimitar la responsabilidad penal, no para llevar a nadie a la cárcel», con la idea de seguir con el expediente administrativo si el órgano judicial estimaba que no había causa penal. Sin embargo, la decisión de recurrir el auto obedece a que los responsables municipales y los informes realizados consideran que ha habido destrucción del patrimonio porque se ha ejecutado una obra de demolición «muchísimo mayor» de la autorizada.

De hecho, Reguera ha comentado que ha sido una «sorpresa» que el Juzgado número 6 haya considerado que los querellados «se han limitado a ejecutar las obras ordenadas» por el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, pues los informes «más que suficientes» de ambas administraciones que existen en el expediente judicial indican que las obras realizadas se han excedido de las autorizadas.

«Creemos que el auto debe recurrirse (cabe un recurso de apelación o de reforma) porque en el fondo está diciendo que son las administraciones las que están permitiendo el deterioro de la casa de la calle Buitrago», ha declarado el portavoz del equipo socialista. Desde esta perspectiva, ha añadido, el recurso es inevitable: «Si admitimos que los querellados se han limitado a ejecutar las obras para las que habían sido autorizados no solo cerramos la vía penal, sino que cerramos todas las vías».

Es así, ha indicado Reguera, porque «no se puede admitir que la responsabilidad es tuya y luego seguir una vía civil o administrativa», y así han aconsejado los asesores jurídicos continuar con el procedimiento penal.

Destrucción «irrecuperable»

Los informes del Ayuntamiento y de la Junta avalarían este recurso, según ha dicho Reguera. «Vienen a decir que ha habido una destrucción evidente e irrecuperable del patrimonio, y por otro lado creo que queda claro a simple vista que hay una destrucción evidente de la construcción», ha explicado.

El Ayuntamiento y la Junta autorizaron a la propiedad a realizar las obras de emergencia para salvar el inmueble, lo que implicaba la ejecución de nuevas cubiertas, forjados, entramados y cualquier otro elemento arruinado con las mismas características iniciales.

El plazo de un mes concedido a los propietarios para que presentaran un preyecto de rehabilitación del Palacio de los Buitrago ya ha vencido. Reguera ha precisado que «hasta el momento no lo han presentado», por lo que la semana próxima los servicios municipales reclamaran este proyecto para la reposición de la legalidad y reabrirán el expediente sancionador, que en su caso llevará aparejadas «las correspondientes multas coercitivas».

No obstante, del antiguo palacio del siglo XV de la plaza de Santa Eulalia apenas queda algo más que la portada de granito y la fachada principal con los restos de las ventanas históricas. «Lo hecho está hecho y es un tema que por lo penal, por lo civil o por lo administrativo se tendrá que dirimir; ahora lo que estamos buscando por otro lado es la reconstrucción del inmueble o al menos la protección de los elementos que quedan», ha concluido Reguera.