El 'making off' del 11-M: «He visto cosas que nunca imaginé que fuesen posibles en la vida real»

El doctor Alfonso del Álamo, presentará en Segovia su libro' '11-M. El honor de servir', mañana martes, 25 de abril, a las 19.00 horas en la Librería Ícaro (Marqués del Arco, 36), en un acto en el que también intervendrán Juan Pablo González-Herrero, magistrado de la Audiencia Nacional, y Antonio Lucio, letrado de la Asamblea de Madrid.

«He visto cosas que nunca imaginé que fuesen posibles en la vida real. He convivido durante horas con la mayor concentración de pena y pánico que se puede concebir. He tomado decisiones que han supuesto un impacto emocional para mucha gente. Creo que he cumplido con mi deber, con el honor de servir.» Esta es una de esas reflexiones de Alfonso del Álamo, director de Emergencias de Madrid en el 11-M, en esta obra publicada por La Esfera de los Libros que compone un relato en vivo de la gestión del desastre y de una actitud ejemplar que fue aplaudida por el mundo entero.

Las 42 horas de estremecimiento que vivieron los equipos de emergencia ese fatídico día se narran en este libro conmovedor. Cuando, después del atentado, parecía que todo se desmoronaba, la respuesta de los mismos fue contundente, sólida, indesmayable. Primero rescatando, curando, intentando salvar vidas; más tarde dando soporte anímico a los familiares de las víctimas entre lágrimas, rabia y espanto.

«Probablemente no guste a todo el mundo y probablemente haya visiones distintas por parte de otras personas, lo que destaca en este caso, lo que es más relevante, es el relato emotivo, la transmisión de unas vivencias más que los propios hechos ya sobradamente conocidos. Es cierto que en algunos pasajes los personajes que se cruzan generan acciones y reacciones conflictivas, también algunas críticas recibidas se explican desde su génesis y sobre todo se cuenta no el qué se hizo sino por qué se hizo así», dice el autor.

'11-M. El honor de servir' ofrece un relato de la tragedia como nunca antes se había contado, de una forma integral, secuencial, de principio a fin. El lector va detrás de una cámara que no cesa de rodar durante 42 horas. En ocasiones graba lo que ve, en otras lo que oye. No hay filtros ni distorsiones, salvo las de la propia transcripción literaria. Los más de 40 libros escritos sobre el 11-M lo han sido por autores que no participaron de los hechos o que lo hicieron de manera muy tangencial. Esta es la primera narración hecha desde dentro del escenario.

«Durante muchos años solo se contó una versión factual del 11-M, datos más o menos rigurosos. En este libro se cuenta el 'making off', que evidencia la cualidad humana tanto en cuanto a fortalezas como a debilidades que genera la respuesta a una catástrofe como esta. La información mediática despachó con un párrafo lo que ocurrió en Ifema, yo relato la situación de la mayor concentración de dolor por metro cuadrado que se ha produjo jamás en España y como las personas reaccionaron ante ello», escribe del Álamo.

Además de hacer honor a la labor de los servicios de emergencia tras el atentado, este libro destaca «la actitud del pueblo de Madrid. Los madrileños son gente que habitualmente se toma poco en serio, algo anárquicos y descreídos, pero que en las grandes ocasiones sacan un espíritu generoso y una imbatible voluntad de no dejarse derrotar. Madrid es la ciudad resiliente por excelencia.»