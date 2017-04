Paso a los campeones

No ha hecho falta esperar hasta el partido de este domingo (18:00 horas Municipal La Albuera). La Gimnástica Segoviana ya es el campeón del grupo VIII de Tercera División en la temporada 2016-2017. El conjunto azulgrana cantó este sábado el alirón por tercera vez en su historia gracias a la derrota del Atlético Astorga en su propio campo frente al Almazán por 2-3. No será necesario, por lo tanto, que los futbolistas dirigidos por Abraham García obtengan la victoria para proclamarse campeones, aunque no por ello se relajarán en su búsqueda del triunfo frente al San José.

Será un día de celebración para la afición gimnástica. La gran temporada del equipo se ha visto recompensada con el título de Liga, aunque no es este el objetivo perseguido y ansiado por los azulgrana. Los segovianos esperan que a la tercera sea la vencida, y en esta ocasión el campeonato del grupo VIII vaya acompañado del ascenso a Segunda B (circunstancia que no ocurrió en los dos títulos anteriores). Por lo pronto, ya se han asegurado el luchar por subir de categoría en una única eliminatoria y el derecho a participar la próxima temporada en la Copa del Rey.

Esta tarde tendrán enfrente al San José de Soria, un equipo que quiere alejarse de la zona baja de la clasificación ante posibles arrastres derivados de descenso de Segunda B. Restan cuatro partidos para la conclusión de la temporada regular y los segovianos quieren llegar en las mejores condiciones, tanto físicas como psíquicas, a la fase de ascenso.

Poco a poco la enfermería de los azulgrana va perdiendo efectivos ofreciendo la posibilidad a Abraham García de manejar más alternativas para su once inicial. Con respecto al partido de hace diez días frente al Beroil Bupolsa el técnico madrileño recupera a Rubén y Anel, quienes han entrado en una lista de diecisiete jugadores en la que también figura Dani Arribas, a pesar de haber terminado la semana con molestias en los isquiotibiales. Son bajas los lesionados de larga duración Alfonso Berrocal y Álex, mientras que Domingo, quien continúa con sus problemas en la espalda, y Alfonso Mateos, con molestias residuales en su rodilla, siguen sin entrar en la lista de convocados.

Gran entrada

A pesar de que el título de Liga ya está en el bolsillo se espera una gran entrada en el Municipal de La Albuera. Durante toda la semana los socios han tenido la posibilidad de retirar entradas al precio de un euro, mientras que en el partido del Balonmano Nava se sortearon cincuenta localidades para presenciar el choque de este domingo. Se prevé buen tiempo y además el encuentro no coincide con el ‘clásico’ entre Real Madrid y el Barcelona, por lo que no hay excusas para perderse una tarde de celebración para la Gimnástica Segoviana.