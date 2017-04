El Ayuntamiento de Segovia, en colaboración con varias entidades, ha cocinado un variado y abundante menú de acciones que conmemorarán el Día del Libro. Hasta pinchos van a poder encontrarse en el festín cultural y artístico; sin embargo, esa carta se queda sin el que tenía que ser su plato fuerte. El bocado más deseado por el propio Consistorio, al que la lentitud de la ebullición administrativa para tener a punto la nueva Casa de la Lectura le ha vuelto a jugar una mala pasada y causar otra ligera indigestión. Tal y como confirmó la concejala de Cultura, el proyecto municipal no podrá abrir sus puertas a lo largo del festín dedicado a la literatura, que se alargará desde mañana jueves 20 hasta incluso mayo, aunque el grueso del programa se concentra en una semana.

Citas destacadas Mañana, jueves 20 20:30. En La Alhóndiga, exposición ‘Desenterrando el silencio: Antoni Benaiges, el maestro que prometió el mar’, del fotógrafo Sergi Bernal. De 19 a 20:15 horas. Actividades en librerías. En Cervantes, lecturas a cargo de Juan Antonio del Barrio (20 h.); en Ícaro, presentación de ‘Mariposas diurnas y nocturnas de la Reserva de la Biosfera de San Ildefonso-El Espinar’ (20 h.); en Intempestivos, taller de filosofía de Francesc Orteu sobre su libro ‘Piensa’ (19 horas), y en Entre Libros, Ángel Luis Hoces y Luis Miguel Pascual hablan de la historia de la ciudad a partir del Camino de Santiago’ (20:15). Viernes 21 20:30. ‘Medea’, por Aitana Sánchez Gijón. En La Cárcel. Repite función el sábado 22. Sábado 22 De 11 a 19 horas. Concentración de fotógrafos minuteros en Acueducto-San Martín-Plaza Mayor. El domingo, homenaje a Ángel Román (14 h., en San Martín), y foto gigante en el Acueducto (de 12 a 13:30). Domingo 23 De 11 a 21. En la Plaza Mayor, las librerías salen a la calle. De 11 a 15 y de 15:30 a 17 horas. Puertas abiertas en la Casa-Museo de Antonio machado. 11:30. En la Plaza, homenaje a Gloria Fuertes por el Taller Municipal de Animación a la Lectura. Desde las 12. Tradicional ofrenda a Miguel de Cervantes, María Zambrano y Antonio Machado. 12:45. Cadena ciudadana de intercambio de libros.

Así que, en lugar de hincarle el diente, a Marifé Santiago no le queda más remedio que seguir encomendándose al «ejercicio de respiración zen para que la paciencia crezca y no se agote», según confesó en tono jocoso a principios del mes de marzo al lamentar los continuos aplazamientos que arrastra la apertura de la Casa de la Lectura.

Recorrido virtual

El proyecto municipal continúa sin materializarse y sin contar con una fecha fija en el calendario para su puesta en servicio, aunque por aquel entonces la edil incluso llegó a vaticinar que la inauguración podía coincidir con el 23 de abril y toda la retahíla de conmemoraciones relacionadas con el Día del Libro.

Para no quedarse con hambre, la concejala anticipó que habrá un aperitivo para abrir boca de lo que el renovado centro ha de ofrecer. Marifé trató de saciar el apetito de buenas nuevas con el anuncio de que, este viernes, los medios de comunicación podrán catar cómo será la Casa de la Lectura mediante la proyección de un vídeo en el que se podrá ver y recorrer (virtualmente, eso sí) el espacio reconvertido de la antigua Biblioteca del Estado. La apertura física se producirá «en el momento en el que tengamos el ‘OK’», remachó la edil.

El visto bueno se producirá, parece una obviedad, cuando los libros descansen ya en los espacios habilitados para ellos. Sin embargo, Marifé Santiago ha precisado que los fondos han de estar primero catalogados. «No se puede abrir sin libros y los libros no se pueden catalogar hasta que no esté abierta», comentó la concejala para ilustrar el laberinto administrativo en el que se mueve la puesta en marcha del proyecto municipal. La representante municipal ha anticipado que, si es preciso, la entidad comenzará a funcionar aunque en las primeras semanas no se hagan préstamos.

«Un regalo para la ciudad»

«Abrir una biblioteca es un lujo y un regalo que se le puede hacer a cualquier ciudad», subrayó así la importancia que va a tener el centro en la vida cultural de la capital.

La concejala de Cultura llama la atención sobre la «complejidad» que entrañaba la propuesta de transformar un edificio histórico en pleno casco antiguo de la ciudad, «de barrio», que además fue Cárcel Real de Segovia desde finales del siglo XV hasta los años cuarenta de la centuria pasada. Por cierto, que aunque no esté en servicio, el menú del Día del Libro sí guarda un guiño para la que será Casa de la Lectura de la ciudad. Su umbral será el escenario de una de las paradas del paseo literario que tendrá lugar mañana jueves con motivo de la bautizada como ‘Noche del Libro’, en la que participan las librerías de la capital, que abrirán hasta las 21:30 horas.

La compañía La Zurda Barroca interpretará el inicio de la obra ‘Lope encarcelado’. Y es que en ese simbolismo que buscan algunas de la acciones previstas por la Concejalía de Cultura hay que recordar que el dramaturgo del Siglo de Oro sufrió condena entre los muros de la antigua Biblioteca del Estado.

El Ayuntamiento de la ciudad tomó posesión del inmueble el pasado verano. Cabe recordar que el Consistorio destinó una inversión inicial de 41.705 euros para el acondicionamiento de la antigua biblioteca, que se mudó unos meses antes al nuevo y moderno edificio levantado en terrenos del barrio Comunidad Ciudad y Tierra.

Transformación del barrio

En agosto del año pasado, la junta de gobierno local aprobó la memoria para los trabajos consistentes en pintar y en pequeñas intervenciones para facilitar la accesibilidad interior del edificio. La idea que entonces barajaba el equipo de gobierno municipal era que la Casa de la Lectura hubiera abierto sus puertas entre septiembre y octubre.

Tal y como apuntaló ayer la concejala de Cultura, la entrada en funcionamiento de la iniciativa «va a suponer un cambio en la cultura y en la vida del barrio» del recinto amurallado. Ante su progresiva despoblación y envejecimiento, la Casa de la Lectura va «atraer a mucha gente, a muchos niños y va a provocar que pasen cosas».