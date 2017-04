El nuevo presidente del PP de Segovia saldrá «de la actual dirección provincial del partido»

Francisco Vázquez, secretario general del Partido Popular de Segovia y todavía presidente del partido en Segovia, considera que «es prematuro» hablar «de candidatos o precandidatos» para presidir la organización provincial, pues aún no se ha iniciado el proceso que concluirá en el congreso del 11 de junio. Vázquez subrayó que «lo primero que hay que hacer es convocar el congreso», y eso debe hacerlo la junta directiva provincial este viernes, 21 de abril. Solo a partir de esa fecha y cuando los afiliados interesados reúnan los avales suficientes cabría hablar de posibles candidatos, señaló. Así salió al paso del anuncio de que optará al cargo Enrique Jiménez Vaquerizo, concejal de Fuenterrebollo.

De hecho, este lunes por la tarde se reunió el comité ejecutivo autonómico del PP para informar sobre el calendario de congresos provinciales, que dará la salida para que los afiliados interesado en votar a los precandidatos puedan adscribirse, y quienes deseen concurrir como candidatos a la presidencia del partido podrán manifestar su intención una vez convocada la junta directiva provincial.

«Por eso todavía nadie ha dicho nada», remarcó Vázquez, quien incidió en que cree que habrá un nombre «de la dirección provincial actual que pueda encabezar esa lista», si bien matizó que agradece la participación de todos los afiliados de Segovia y precisó que «toda la gente que tenga ganas de trabajar va a poder hacerlo en el Partido Popular de Segovia, y en el de Castilla y León».

De su equipo

Es obvio que Vázquez tiene un nombre para que le sustituya, y que es alguno de sus colaboradores cercanos. No avanza de quién se trata, aunque remarca que «hay varias personas que estarán capacitadas para hacerse cargo de la dirección del partido» y, añade, «lo que hay que formar es un equipo fuerte, no creo que sea solo un tema personal», pero también precisó que son sus colaboradores «los que tienen que tirar para adelante». Aunque no haya «exclusiones».

Por tanto, Vázquez se alegra de que haya afiliados como Jiménez dispuestos a trabajar por el partido, aunque a la vez cree que se ha precipitado al postularse. Por otro lado, estima que serán necesarios de 75 a 80 avales para presentarse, pues este es el número probable que aprobará la directiva provincial, basándose en la proporción de los establecidos para los congresos nacional y regionales y en función del número de afiliados de la provincia: «Es lo que están pidiendo otras directivas, es algo testimonial, entre tres mil y pico afiliados setenta y cinco avales no es ningún impedimento».

Con todo, por ahora solo se ha postulado Enrique Jiménez Vaquerizo, concejal en el Ayuntamiento de Fuenterrebollo y docente de profesión, quien a pesar de que es consciente de que sus posibilidades son remotas empezó ayer a buscar los avales necesarios. Quiere optar a la presidencia del PP segoviano para «dar un nuevo impulso» a la organización y conseguir «un partido más abierto, sobre todo para la gente joven».