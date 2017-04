Terminó la primera Semana Santa de interés turístico nacional con calificación de notable. El buen tiempo ha ayudado mucho, las temperaturas casi veraniegas animan a la participación de los cofrades y la presencia de público ha sido importante en todas las convocatorias del programa.

Las cofradías han podido completar sus estaciones de penitencia sin grandes incidentes, que alguno hay, pero eso queda para las tertulias internas. Los estrenos han lucido y la majestuosidad de nuestra ciudad, con las calles de llenas de visitantes y domésticos, han contribuido a que se viviera un auténtico ambiente de Semana Santa en Segovia.

Personalmente, vuelvo a elegir la noche del Jueves Santo. Un año más tuve la suerte de llevar sobre mis hombros la talla del Cristo del Mercado, y me emociona recordar las caras que he visto desde el varal. Gente encogida por la atmósfera creada. Es una suma de factores, una suma de sentidos. Desde el olor del incienso, la viveza de los colores de los trajes, flores y demás elementos de la procesión. El sonido de las bandas de música que logra sobrecoger a muchos. Y todo ello con el leve movimiento del trono con la imagen al compás de la música. Se logra crear un clima en el que muchos no pueden resistir que se les escape una lágrima y ruede por la mejilla.

Esas sensaciones no las presencio en la Procesión de los Pasos, donde a veces son los bostezos o la cara de cansancio lo que se ve, y eso que mi cofradía es la cuarta de la serie. No me quiero imaginar lo que ven los cofrades de San Andrés o la Dolorosa que cierran el cortejo.

Pese a la buena calificación, hay muchos detalles que pulir si queremos seguir creciendo. Propongo no tener miedo a los cambios que puedan favorecer. Un ejemplo fue la Procesión del Encuentro de ayer. Ambas imágenes, portadas sobre cargadores y costaleros, han creado un momento especial de nuestra Semana de Pasión. Este año la Junta de Cofradías adelantó todo para evitar la regañina anual del Cabildo, pues los pasos llegaban con retraso y esto afectaba a la misa solemne programada en la Catedral.

Este año los pasos estuvieron quince minutos antes, pero a esta hora seguimos sin noticias del señor obispo, pues allí quedaron las cuadrillas y el cortejo esperando su recepción. Son detalles que dicen mucho, máxime tras aplicar las cofradías los cambios que el propio Cabildo ordenó.

Si le unimos la incidencia del cambio de sede para el pregón, el mutis de nuestro obispo en la procesión del Domingo de Ramos, el feo detalle de cerrar los aseos de la Catedral a los participantes en las procesiones, y mandarlos a hacer sus necesidades a unos baños químicos instalados en el Enlosado, dan para pensar.

En tiempos de ciudadanos pro-laicos criticando la Semana Santa, ver esas actitudes de los jefes de la Iglesia local hacen bueno el dicho «con amigos así… no nos hacen falta enemigos».