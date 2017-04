Aceves pide en las Cortes vías de servicio paralelas a la A-601 para la maquinaria agrícola

El PSOE pide en las Cortes de Castilla y León vías de servicio paralelas a la Autovía de Pinares A-601 para que la maquinaria agrícola circule adecuadamente. El procurador José Luis Aceves explicó que la propuesta registrada en el Parlamente regional exige que en los ejercicios presupuestarios 2017 y 2018 se acometan estas mejoras, «que el PP en la Junta prometió hace varios años y que no ejecutan».

El procurador segoviano indicó que la conocida como Autovía de Pinares «es una vía de comunicación de gran capacidad de la red autonómica de la Junta, con dos carriles en cada sentido de circulación, que une las capitales de Segovia y Valladolid, con poco más de 104 kilómetros, de los cuales casi cuarenta transcurren por la provincia vallisoletana y el resto por la de Segovia». También recuerda Aceves que el régimen de explotación de la A-601 «se financió por la fórmula de peaje en la sombra, de tal forma que el usuario no tiene que realizar ningún pago por el uso, siendo la Junta de Castilla y León quien abona al concesionario mediante fondos públicos, en función de los usuarios unas cantidades».

Desde 2008

En septiembre de 2008, se inauguró la infraestructura, y el número de vehículos que transitan por ella oscilan entre una media diaria de 7.600 y 8.000. Para su realización se ocupó el trazado de la antigua carretera nacional que unía las dos provincias, «con lo cual la nueva autovía quedó como único camino que abarca su recorrido, pero que los vehículos lentos no pueden pisar como indica la normativa de circulación actual» afirma José Luis Aceves, quien hace hincapié en que «las comarcas segovianas por las que transcurre, tienen una importante actividad agraria y forestal, por lo que es justo reconocer que dicha infraestructura ha dividido en dos, tierras y caminos, siendo imposible atravesar si no se establecen medidas para vehículos del campo: tractores, cosechadores y demás maquinaria».

Sin barreras

El procurador segoviano explicó que el objetivo de la propuesta es «adaptar los trazados necesarios para que la autovía no se convierta en una barrera para los trabajadores del campo en la llegada a sus explotaciones agrícolas, consiguiendo vías de servicio efectivas». ¡Aceves aseguró que, desde la puesta en marcha de la autovía, «las organizaciones profesionales agrarias reivindicaron la necesidad de establecer unas vías de servicio paralelas a la citada autovía en la provincia de Segovia para que pudieran circular los vehículos agrícolas, pero lo único que hizo la Junta fue realizar un pase de motoniveladora por la tierra adyacente, cuestión claramente insuficiente y que no mejoro la problemática». De esta forma, «cuando los tractores circulan por esas vías de servicio en épocas lluviosas se convierten en caminos intransitables, que al no temer un buen firme y una infraestructura de desagües adecuada, se hunden y las llamadas vías de servicio se convierten en zonas inundables e inundadas».

El resultado, añade, es que «durante más de diez meses al año los agricultores y ganaderos que necesitan llegar a sus explotaciones han de sortear baches en enormes, charcos interminables y en muchos casos material de desecho o desperdicios de la misma autovía». La situación , advierte Aceves, «es ya insostenible, los agricultores y ganaderos que tienen su explotación en los municipios que atraviesa la autovía deben recorrer decenas de kilómetros en unas condiciones deplorables, gastando más combustible y multiplicando los gastos de mantenimiento de la maquinaria, sin que el PP en la Junta mueva un dedo», indica el procurador.