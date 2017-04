Multitudinaria fiesta del comercio navero

La VI Feria del Comercio e Industria de Nava de la Asunción se celebró el domingo en la zona deportiva y el salón de usos múltiples con la afluencia de miles de personas a lo largo de toda la jornada y más de cuarenta expositores de comercios e industrias locales. La mayor concentración de público se produjo alrededor de las ocho de la tarde, justo en el momento de producirse el sorteo de 500 euros entre las personas que se encontraran presentes en el pabellón municipal. La vecina afortunada tuvo como condición gastarse el premio en la propia feria en los minutos siguientes a conocer que había sido la ganadora. Posteriormente, se sortearon otros dos premios, de 3.000 y 2.000 euros.

A las decenas de comercios e industrias habituales se unieron en esta edición otros nuevos, como Esgrafiados y Construcciones Pablo Fernández. Sus responsables, además de ofrecer una muestra de sus trabajos, mostraron a los visitantes una recopilación fotográfica de todas las viviendas naveras con esgrafiados en sus fachadas. Otro de los nuevos expositores fue el de la asesoría de empresas Acueducto25 o el de la funeraria Santa Teresa de Segovia. «No hemos tenido mucha afluencia de visitantes, pero es que nuestro negocio todavía es un poco tabú. Aunque nosotros estamos para ayudar y hemos venido para que se sepa que aquí estamos para cuando sea necesario», tal y como comentó Nuria Montero.

Entre los que más vendieron, un año más, Confecciones Serrano, las tiendas de electrodomésticos o los que ofrecían productos de alimentación. Pero no todos los expositores de la feria tuvieron una jornada de ventas al uso, algunos se limitaron a mostrar sus productos o potenciar su imagen. «Me han dicho que cómo venía yo a la feria, pero es que no todo es vender. Muchos negocios se hacen hablando con la gente, colaborando y dejándose ver», señalaba Juancho Carrión, de Gasóleos Segovia Carrión y Arexna. De la misma opinión es el responsable de JR fontanería, quien se mostraba satisfecho con la jornada: «Hay que apoyar este tipo de iniciativas, poner cada uno su granito de arena, para nosotros no es un plus de ventas, pero sí que se consigue que te vea la gente de la zona, que vean lo que hay en un pueblo como Nava. Un poco de todo».

Entre los veteranos había satisfacción, aunque en las primeras horas de la feria el buen tiempo ralentizó la llegada de público. «Nuestra valoración es muy positiva por la afluencia de personas que visitaron nuestro ‘stand’ y la ilusión de seguir trabajando y avanzando en el mundo del mueble y de la decoración. En un pueblo como el nuestro, centro comercial e industrial de la comarca, poco a poco este encuentro de comercios e industriales se va asentando para que naveros y vecinos de pueblos de alrededor disfruten de este evento cada año», destacaban los responsables de D’stylo Muebles, presentes en las seis ediciones de la feria y que, como la mayoría, prefieren quedarse con lo bueno de esta jornada.

Atrás quedan los problemas de organización, las prisas y el cansancio para montar los expositores, así como algunas diferencias con el Ayuntamiento para celebrar un evento más que consolidado en el calendario navero.