'Crucifixión' expone el arte sacro de Cuéllar

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cuéllar, en colaboración con la parroquia de San Miguel Arcángel de la localidad, ha organizado la segunda exposición de arte sacro del patrimonio artístico y cultural del municipio, en esta ocasión bajo el título ‘Crucifixión’, que aúna obras de arte relacionadas con este tema y donde se pueden ver piezas que hasta ahora se encontraban tras las paredes de los conventos de la villa.

Durante la inauguración de la exposición, la concejala de Cultura, Sonia Martín, apuntó que la iniciativa trata de poner en valor una mínima parte del patrimonio cuellarano, agradeciendo la colaboración de la parroquia, de las hermanas clarisas y concepcionistas y del historiador Juan Carlos Llorente, que además se encargó de realizar una visita guiada explicando las piezas.

Llorente destacó que con esta exposición se intenta dar a conocer el patrimonio histórico y artístico existente en la localidad, no sólo el del propio Ayuntamiento, mediante la elección de piezas muy variadas e intentando mostrar lo que se tiene «y el público no valora o no reconoce o no lo ha visto nunca».

En la exposición, que se puede visitar hasta el 14 de mayo en la sala Alfonsa de la Torre, se recogen piezas expuestas al público por primera vez, como un Cristo crucificado del siglo XIX, un Cristo de la urna con brazos articulados, fechado entre los siglos XVII y XVIII, un lienzo de la pasión de Cristo del siglo XVII o una cruz procesional desnuda del siglo XIX, todas ellas procedentes del convento de Santa Clara.

También se exponen al público por primera vez un San Francisco de Asís Estigmatizado, del siglo XX y posiblemente de la escuela de Olot, procedente del coro bajo del convento de La Concepción, de donde también se muestra un Cristo de marfil del siglo XVIII. Tampoco se habían visto públicamente hasta el momento un misal romano del año 1595, procedente del convento de San Basilio y un brevario romano de 1736 procedente de San Andrés.