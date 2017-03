Rapariegos: 2,1 millones de la Lotería para un pueblo de 200 vecinos

Más de dos veces, con la de ayer son ya tres, ha llamado la suerte en Rapariegos, un pequeño pueblo de poco más de doscientos habitantes donde lo difícil es encontrar una familia que no haya resultado afortunada. El bar Cris, el único que queda en la localidad, repartió alrededor de 2,1 millones de euros del número 54.951, agraciado con el segundo premio del sorteo extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional. Un premio vendido casi íntegramente en el establecimiento hostelero. «Hemos vendido 86 décimos, premiados con 25.000 euros cada uno. Se devolvió algo, quizás porque el sorteo era extraordinario y los décimos costaban a 15 euros, pero normalmente vendemos todo», comentan María Ángeles Muñoz y Juan Ángel Sanz, el matrimonio que regenta el bar. «Nada más acabar el sorteo, nos llamó David, el chico que nos trae la lotería todas las semanas desde la administración El Teso de Arévalo (Ávila). Al principio no me lo creía, pero ya en seguida lo ha empezado a decir la gente, porque estaban pendientes del sorteo», explica María Ángeles, quien destaca que los premiados son clientes casi fijos, «porque juegan todas las semanas, por eso está muy repartido. Son gente del pueblo y de algunas localidades de los alrededores, como San Cristóbal y Donhierro. Todo el mundo se ha puesto muy contento, pero no querían champán, y eso que lo llevaba guardando casi veinte años por si tocaba. Son gente de trato diario, todos muy conocidos».

Tantos años apostando por el número 54.951 finalmente han tenido su recompensa. El número lo eligieron entre Juan Ángel y su mujer. Y eso que en la administración les advirtieron que «no lo solía coger nadie» por terminar en uno. «No hemos pensado que haremos con el dinero, porque tampoco es nada del otro mundo, pero sí he hablado con los amigos que si llega el Atlético de Madrid a la final de la Champions, nos vamos todos, fijo», asegura Juan Ángel Sanz. Como curiosidad, revela que el último número se lo vendió a su amigo Miguel. «Él no lo juega nunca, pero me ha llamado a las nueve de la mañana para ver si le había guardado el décimo y mira, parece que tenía una corazonada».

Algunos premiados se enteraron de la buena noticia mientras ponían tubos en el campo o por sus hijos, ya que un vecino lo difundió de inmediato a través de las redes sociales. «Estaba mirando si nos había tocado el reintegro y ni me estaba fijando en que lo que nos había tocado era el segundo premio. He hecho una foto a mi décimo premiado y la he subido. Rápidamente se ha hecho viral y todo el mundo lo ha comentado y compartido en los grupos de WhatsApp», relata Antonio Herrero, que se ha emocionado con las lágrimas de su madre al enterarse de la noticia. «Acabábamos de volver de Ikea de comprar unos plafones y dice que si lo llega a saber, no elige los más baratos», comenta con humor.

Entre los que se acercaron al bar para celebrar la buena noticia estaba el alcalde, Ildefonso Lumbreras García (PP), quien presume de pueblo tocado por la fortuna. «Ya tenemos experiencia en estas cosas porque tocó el sorteo de la ONCE hace años, y antes El Niño. Me han llamado y sé que ha tocado a mucha gente del pueblo y a algunos de San Cristóbal, que está al lado. Todo el mundo está muy contento porque está muy repartido», señala el regidor, quien reconoce que también ha sido uno de los agraciados. «Sí, llevo una participación».

La lluvia de euros ha dado para muchas anécdotas. «Conozco a una señora que no quería comprar. Al insistirle una amiga de aquí, al final compró y premio para las dos», comenta el alcalde.