Los lobos son difíciles de ver porque «tienen pánico al hombre»

Son cientos de voluntarios en toda España, pero el proyecto no acota un límite y está abierto a nuevas incorporaciones. El objetivo final tardará años en lograrse, pues se trata de intentar conocer con exactitud la población de lobo ibérico que existe en España, las manadas reproductoras y su distribución. Después, podrán aplicarse de manera efectiva las medidas para la conservación de esta especie amenazada, aliada del hombre hace milenios y hoy considerada un enemigo que se persigue en todo el mundo. Esto, además de evaluar el estado de las hábitats naturales de los lobos, es lo que pretenden los impulsores del Primer Voluntariado Nacional para el Censo del Lobo Ibérico, una iniciativa del Museo Nacional de Ciencias Naturales que dirige Fernando Palacios y coordina Ángel Manuel Sánchez y que cuenta con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Por un cambio cultural

«Hay que cambiar la cultura de que el lobo es dañino», mantiene Víctor Sesma. Reconoce que los daños a la ganadería son difíciles de aceptar y subraya que la administración tiene que «facilitar que el ganadero pueda tener sus animales en extensivo con seguridad y con el riesgo cubierto», pero al mismo tiempo señala que «todavía pervive la cultura del siglo XIX de que se puede cazar a todo bicho viviente». La paradoja es que sí ha cambiado otra cultura, porque «antes los agricultores y ganaderos convivían con el lobo y sabían qué raza de mastín era la adecuada para vigilar y cuidar al ganado».

En la jornada de la Sala.Expresa los ponentes revelaron que tras analizar más de mil imágenes en la actualidad los rebaños ocupan espacios naturales de especial protección en los que también ha cambiado la vegetación, y ahora son terrenos arbolados sin sotobosque ni matorral donde hay menos ungulados y han desaparecido otras especies que solían cazar los grandes depredadores . «Hay que estudiarlo e informar bien de que el lobo no ataca al hombre, y solo al ganado cuando no tiene qué cazar, y que se queda sin alimento si no hay una buena gestión del campo», dice Sesma.