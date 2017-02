Cristiano Ronaldo desata la locura en Segovia

Era difícil mantener el secreto. ¿Está Ronaldo? ¿Es CR 7? La gente se arremolinaba en torno al mesón de Cándido incrédula si este jueves el maestro del cochinillo tenía entre sus comensales a 'the best'. La espera desesperaba a muchos, y sobre todo las dudas. Nadie confirmaba. Solo se despejó la incógnita el futbolista que quiso pasar de incógnito.

Fotos La visita de Ronaldo a Segovia

Paradójico. Cristiano Ronaldo, en apenas diez metros, los que separan el mesón y el otro lado del Acueducto donde los coches aguardan, ha desatado la locura. Muchos jóvenes se han encontrado de sopetón con el futbolista del Real Madrid y han corrido hacia él antes de que los guardaespaldas le metieran en el coche.

Ha salido antes su pareja, Georgina Rodríguez, y luego él con su hijo. Custodiado y con el rostro serio, aunque amable viéndose en un pasillo de aficionados y curiosos que le pedían autógrafos y fotos. No se paró, aunque ha recorrido lentamente el camino hasta el vehículo para que diera tiempo al retrato y tener a la parroquia satisfecha. Sí que ha hecho un alto en el camino para firmar la camiseta 'merengue' de un niño al que acompañaban sus padres.

Luego se ha metido en el coche entre los gritos de los chicos que le aclamaban y que no daban crédito. «Oh my God, is Ronaldo!»