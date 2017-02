Un convenio garantiza el agua todo el año a La Granja y los jardines del Palacio Real

Hace casi un año que una reunión en la que participaron todos los grupos políticos del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso acabo con la situación de bloqueo. Así, cobró impulso la última fase de las negociaciones que empezaron hace cinco años entre el Consistorio, el consejo de administración de Patrimonio Nacional y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para abordar una solución definitiva al abastecimiento de agua a la población y a los jardines y fuentes monumentales del Palacio Real de La Granja. El agua disponible, procedente del embalse de El Mar, no era suficiente para atender todas las necesidades, para el agua de boca, para piscinas y el riego de huertas y para las fuentes y jardines monumentales. Y eso causaba conflictos y «fricciones». El convenio firmado este jueves en la Sala de Tapices del Palacio Real supera las tensiones pasadas, abre una nueva fase y garantiza el suministro a los jardines reales y a la población incluso en los años de sequía extrema.

El ciclo integral y las necesidades de la cotidianidad Si Pérez de Armiñán argumento que el convenio «garantiza los dos usos tradicionales (el suministro a la población y a los jardines y las fuentes) en todas las circunstancias, Liana Ardiles, directora general del Agua, recalcó que lo que intenta la administración estatal es «atender las necesidades cotidianas de los ciudadanos», y en este convenio, ya se ha dado la conjunción de solucionar el abastecimiento, el saneamiento y las actuaciones complementarias en el entorno, con un claro ejemplo de que «el medio ambiente es cosa de todos» y de que, tras establecer puntos de encuentro y encontrar soluciones, «el trabajo, intenso y largo, ha dado unos frutos magníficos».

El acuerdo lo suscribieron el alcalde, José Luis Vázquez, y el presidente de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, y tiene el beneplácito de la CHD. Con una duración de dos años, este periodo transitorio permitirá comprobar el funcionamiento del sistema de abastecimiento, con el que se garantizan los recursos de agua suficientes incluso en los años de sequía extrema, y su experimentación «para que la normalización sea completa», comentó el máximo responsable del organismo estatal.

«Conexiones»

Pérez de Armiñán señaló que ya no se hablará de fricciones, como mencionó Vázquez, sino de «conexiones». La posición actual de las instituciones –Ayuntamiento, Patrimonio Nacional y CHD– es de «total alianza» y se debe a las inversiones realizadas por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a través de la CHD a lo largo de los últimos años, entre ellas la de 2,1 millones de euros que ha mejorado la depuradora de agua residuales y, así, la calidad de los vertidos al Pontón Alto (que ahora ya no tienen el exceso de nutrientes que, entre otras cosas, favorecía la proliferación de algas), con lo que los recursos que se bombean a la red de suministro municipal y al estanque de El Mar tiene mejores condiciones. Según destacó Vázquez, la Administración del Estado ha invertido más de 6 millones de euros en la separación de las aguas limpias y sucias del municipio.

También forma parte del proceso la dotación de las instalaciones realizadas por la CHD y ya recibidas por el Ayuntamiento para el suministro de agua desde el Pontón Alto a la red municipal desde la estación de tratamiento de La Atalaya, que se distribuye a la población con el grupo de bombeo situado junto al Centro Nacional del Vidrio. Un elemento esencial es la tubería de impulsión desde la toma del Pontón frente a la finca de Santa Cecilia hasta El Mar y de allí al depósito del Nuevo Chato, una estación de tratamiento dentro de los jardines, por debajo de El Mar y de gestión municipal, que permite garantizar el suministro ordinario de agua clorada a la población. A partir de ahora el suministro podrá hacerse de las dos formas distintas, en función de si hay agua suficiente o si hace falta bombearla.

A la vez, el nuevo sistema hace posible atender las necesidades de riego de los jardines del Palacio Real y poner en funcionamiento las fuentes monumentales con agua de El Mar sin tener que utilizar agua clorada, «que no es la ideal para la conservación del conjunto monumental», destacó Pérez de Armiñán, además de tomar agua del Pontón desde la otra toma en caso de necesidad. El sistema acaba también con las medidas extraordinarias que arbitraban en verano el Ayuntamiento (restricciones de riego y de llenado de piscinas) y Patrimonio Nacional (camiones cuba para llenar los estanques).

El convenio también resuelve todos los problemas medioambientales que se planteaban y es «un ejemplo excelente de colaboración entre administraciones», subrayó Vázquez. Empieza ahora una etapa «decisiva «para poner a punto todo el sistema, un periodo de dos años para calibrar cómo funciona y resolver los posibles problemas, aunque Pérez de Armiñán comentó que los técnicos estiman que es suficiente.

No llega a duplicar la capacidad de suministro, pero casi, porque pasa de 500.000 metros cúbicos a 860.000 metros cúbicos, y no sustituye el sistema de abastecimiento tradicional, sino que lo garantiza. Sí sustituye al convenio vigente desde el 13 de enero de 1993 y garantiza los consumos que en verano son de más de 200.000 metros cúbicos para la población, de 350.000 para los jardines del Palacio Real y de 77.000 metros cúbicos para las fuentes, con una necesidad de bombeo en épocas de sequía de 160.000 metros cúbicos para jardines y fuentes y más de 200.000 para la población, aunque los costes de la energía eléctrica para bombear el agua no son de «una cuantía significativa, no hace descaradamente más caro el agua», explicó Juan Carlos de la Mata, director de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio Nacional. Y no implica que suba la tasa municipal ni el recibo, indicó el alcalde.