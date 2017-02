El Casino de la Unión nombra ‘Mujer del año’ a Carmen Well

Como viene siendo tradicional, el Casino de la Unión ha organizado un programa para homenajear a la ‘Mujer del año’, distinción para la que ha sido elegida Carmen Well Gómez, gerente de Servicios Sociales de Segovia. Esta cita congrega no solamente a las aguederas de la capital, sino que también es un encuentro en el que participan muchas mujeres del resto de la provincia. Los actos se celebrarán el próximo domingo, 12 de febrero, con un programa festivo que comenzará a las 11:30 horas, con la reunión de aguederas en la Sala de la Chimenea de la Sede Social en el Hotel Real Segovia. En ese mismo lugar tendrá lugar, después de la misa en la iglesia de San Martín, el homenaje a Carmen Well, que comenzará sobre las 13 horas.