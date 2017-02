Zaida Cantera y Martínez Seijo medirán este sábado en Segovia los apoyos a Pedro Sánchez

El acto convocado para el sábado, a las 12:00 horas, en el CISS de La Albuera, servirça para comprobar los apoyos con los que cuenta Pedro Sánchez dentro del PSOE segoviano. A lo largo de las últimas semanas, varios dirigentes como la vasca Idoia Mendia o la balear Francina Armengol han reconocido en público que no creen que el exsecretario general sea la persona adecuada para reconstruir el partido. Quienes siguen pensado que sí lo es son los diputados nacionales del PSOE Odón Elorza, Zaida Cantera y Adriana Lastra, el secretario general del PSOE de Valencia, José Luis Ábalos, o el que fuera candidato a la Secretaría General del PSOE José Antonio Pérez Tapias. La excomandante del Ejército Zaida Cantera se desplazará este sábado a Segovia acompañada por la diputada palentina Mariluz Martínez Seijo.

Aunque su ideario político está más cerca de Susana Díaz que de Patxi López o Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE de Segovia y diputado nacional, Juan Luis Gordo, asegura no haberse posicionado por ninguno para liderar la formación, que la próxima primavera celebrará primarias y un congreso extraordinario del que debe salir el nuevo secretario general.

Sí discrepa abiertamente de la posición política que Sánchez adoptó tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015: «Para mí, el 'no es no' representa la antipolítica», afirma. Juan Luis Gordo restó recientemente importancia al toque de atención que militantes del partido en Segovia –agrupados bajo la denominada Plataforma Socialista de Segovia– le han dado, exigiéndole «imparcialidad y pulcritud» ante el proceso de primarias. «Cualquiera que haya seguido mi trayectoria sabe que no estaré nunca con quien entienda que el diálogo no es una herramienta política y con el 'no es no'. En mi ideario político primero está España y los ciudadanos de España y después el partido. Quien más se aproxime a mi ideario será al que yo defienda, pero a título personal. Cada uno que vote lo que quiera, pero yo voy a defender mi ideario político», señala. Por su parte, el secretario de Organización, Alberto Serna, ha negado que la dirección provincial sea 'susanista'. «Segovia no es 'susanista'. Hace tres años se decía que Segovia apoyaba a Pedro Sánchez y en las primarias solo sacó treinta votos más que Eduardo Madina... Yo tengo mi opinión y mis preferencias, pero mi cargo no me permite expresarlas. Ya veremos qué ocurre», afirmó.