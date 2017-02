Las cigüeñas de El Espinar se quedan sin nidos

El Colectivo Azálvaro muestra su «gran preocupación» por la «retirada indiscriminada de nidos en el casco urbano de El Espinar» y reclama «que se complete la instalación del bosquete artificial comprometido para reubicar los nidos desmontados, tal como acordó la Consejería de Medio Ambiente con el Ayuntamiento de El Espinar».

Hace un año los nidos fueron eliminados de la iglesia de San Eutropio por la rehabilitación de la cubierta

Al popular refrán «Por San Blas, la cigüeña verás», que indica la llegada de la cigüeña blanca a España, de regreso desde África, para criar y pasar aquí la primavera y parte del verano, le han añadido las organizaciones conservacionistas la rima «y los nidos conservarás». Lo cierto es que el refrán ha perdido validez en los últimos años debido a que la abundancia de comida, sobre todo en los vertederos, hace que un número creciente de estas aves opte por permanecer en España todo el año.

Hace aproximadamente un año, las obras de rehabilitación de la cubierta de la iglesia espinariega de San Eutropio llevaron al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta a autorizar la retirada de 48 nidos de la colonia y a la colocación, además, de dispositivos eléctricos de descargas y de ultrasonidos para ahuyentar a estas aves. La actuación conjunta del Colectivo Azálvaro y SEO/BirdLife para impedir que se destruyera la colonia pareció dar sus frutos con el acuerdo de reubicar los 48 nidos en postes fuera del casco urbano, según anunció entonces José Aguilera, presidente del Colectivo Azálvaro, que se congratuló de que la Administración y la organizaciones conservacionistas hubieran acordado una alternativa viable para evitar que la restauración del tejado del templo llevara a la destrucción de una de las colonias de cigüeña blanca más numerosas de España en un único edificio.

Pero un año después, señala Azálvarto, todavía no se han colocado los 24 postes artificiales comprometidos, ni se ha elaborado «la inevitable normativa municipal que establezca las medidas preventivas y compensatorias para la retirada de nidos y su compatibilización con edificios históricos.» En este sentido, el colectivo destaca y valoramos los casos de entidades municipales y autonómicas que implementan procesos para preservar la nidificación de las cigüeñas. Uno de los más conocidos es el de Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la Humanidad y quizá la localidad con mayor número de cigüeñas de toda la Comunidad de Madrid, «que cuenta con una ordenanza que regula la protección y gestión de los nidos, cuyo peso se aligera cuando es preciso y siempre fuera del periodo reproductor».

Condescendencia

Además, lamenta Azálvaro, en las últimas semanas se suma «la condescendencia desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia», que autoriza la retirada de unos once nidos en distintos edificios de la villa. «Parece que no solo no se va a finalizar el ‘bosquete’ artificial a tiempo, sino que además, otra vez sin criterio biológico alguno, se está facilitando la retirada de nidos dentro del casco urbano», según comenta José Aguilera. La ONG entiende que «retomar esta perjudicial tendencia podría poner en tela de juicio la capacidad para hacer valer sobre esta localidad los derechos y obligaciones inherentes a la declaración como Reserva de la Biosfera y a la integración en la zona de influencia socioeconómica del espacio natural de Sierra de Guadarrama».

Colectivo Azálvaro recuerda que tanto la Directiva Europea de Aves como la Ley española 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, establecen la protección de la cigüeña blanca, sus pollos y sus nidos. Además, tras la última modificación del Código Penal, «realizar actividades que impidan o dificulten la reproducción de una especie protegida», como es el caso de la cigüeña blanca, puede ser considerado delito. Desde esta agrupación ornitológica y SEO/BirdLife «se espera por tanto una postura más madura por parte de la administración, insistiendo en que la retirada de nidos solo se puede autorizar de manera excepcional y de forma justificada, después de haber cumplido una serie de criterios estrictos y únicamente si no existe una alternativa satisfactoria».

En todo caso, añade la organización ecologista, las autorizaciones que conceden los órganos competentes «deben respetar el periodo de cría de las cigüeñas», indica el biólogo de SEO/BirdLife, Nicolás López. «Y si realmente hay que retirar un nido porque se deriven efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas, deben ofrecerse alternativas viables para la nidificación de esta especie», para así poder descartar que «el desafortunado objetivo sea forzar la reubicación en el extrarradio de toda la colonia mediante su eliminación sistemática del casco urbano».

Aguilera señala que «mientras esta percepción pública únicamente está incentivando entre el vecindario insensibilidad frente a esta zancuda», aún queda, por contra, «dar salida a una propuesta de itinerario urbano que, al compatibilizar recursos culturales y ambientales, devolverá a esta especie todas sus positivas connotaciones y la tan necesaria exaltación de la cigüeña blanca urbana».

Se trata del Paseo Ornitológico por la Villa de El Espinar, «cuya pretensión es evitar hablar solo en pasado de una de las mejor conservadas poblaciones de cigüeña blanca, como ya es el caso del cimborrio de Santa Isabel, con cuyo reciente desplome, por cierto, esta colonia ha perdido también otros cuatro nidos».

Señuelos

Ante esta aparente «pérdida del norte», el Colectivo Azalvaro ha editado, junto con SEO/BirdLife, un folleto o infografía como herramienta de sensibilización e información, sobre la conservación de la cigüeña blanca, incidiendo en la legislación que la ampara. También se han dispuesto señuelos en las plataformas artificiales para propiciar su ocupación en colaboración con el Consistorio, «y seguirá apostando por su arbitraje para dar continuidad a los logros ya alcanzados gracias a sus recomendaciones». Entre las observaciones que espera compartir con la Concejalía de Medioambiente, a parte de las tareas urgentes, «se encuentra el aporte de restos de poda a los prados colindantes a las mencionadas plataformas, así como destinar a estas últimas aquellos nidos cuyo desmontaje se autorice. «Se hace necesaria intentar dañar los nidos lo menos posible en su proceso de desmontaje, para facilitar su reubicación en los postes artificiales», insisten desde la ONG.

En la misma línea, y como cuestión de fondo, Azálvaro apunta la necesidad de un plan de conservación y mejora del soto fluvial inmediato al puente de Los Cagaos, que es, en este caso, la clave para la correcta gestión de la avifauna», así como informar y concienciar a ganaderos «sobre el riesgo de abandonar cuerdas en los campos (sobre todo de pacas)».