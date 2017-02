Will Hoge y Shooter Jennings, primeras confirmaciones para el Huercasa Country

Will Hoge y Shooter Jennings & the Waymore’s Outlaws son las primeras confirmaciones para la cuarta edición del Huercasa Country Festival, que se celebrará el 7 y 8 de julio en el municipio segoviano de Riaza.Para el cantautor estadounidense Will Hoge y su banda, el de Riaza será su único concierto del año en España, según han informado fuentes de la organización.

La música de Hoge mezcla la naturalidad del rock clásico, un estilo con el que recuerda a Bob Seger, Bruce Springsteen o John Mellencamp, y un toque de country de carretera para abordar temas como la fuerza de las mujeres y hombres trabajadores, honestos y fiables, han informado hoy fuentes de la organización, informa Efe.

El Huercasa Country Festival, que este año se celebrará el 7 y 8 de julio, ha contado en sus ediciones anteriores con artistas de la categoría de Emmylou Harris&RodneyCrowell,ThemMavericks,The Jayhawks, Laura Cantrell, RyanBingham, TurnpikeTroubadours, Sam Outlaw y Corizonas, entre otros.

El cartel de esta edición, titulado ‘Microphone’, ha sido obra del diseñador murciano Cristóbal Aguiló, ganador de un concurso, en el que han participado 159 composiciones de 37 provincias españolas, además, de México, Argentina, Colombia y Andorra. La empresa hortofrutícula Huercasa venderá los abonos anticipados a 50 euros, es decir, con un 20% de descuento, hasta el próximo 20 de marzo