Manos Unidas necesita 130.000 euros para cinco proyectos internacionales

Bajo el lema ‘No necesitamos más comida. Necesitamos más gente comprometida’, Manos Unidas presentó en Segovia los cinco proyectos que pretende iniciar este año y para los cuales necesita alrededor de 130.000 euros. Será durante la próxima semana cuando comience la campaña de recogida de fondos con diferentes actividades que se desarrollarán por toda la provincia durante las próximas fechas. «Contamos con la solidaridad de los segovianos, que nos demuestran año tras año y a pesar de la crisis que siempre colaboran con nosotros, cosa que agradecemos infinitamente», expuso Javier Cuadrado, voluntario de Manos Unidas en Segovia.

Cuadrado recordó que hay 67 millones de niños que acuden diariamente a la escuela con hambre, por lo que animó a los segovianos, tanto de la capital como de la provincia, a participar en las diferentes actividades, que arrancarán el jueves 9 de febrero con una eucaristía en la iglesia de San Millán oficiada por el obispo de Segovia, César Franco, en la que se presentará a la sociedad el objetivo para 2017 de la campaña de Manos Unidas. Al día siguiente, en el campus María Zambrano, tendrá lugar el habitual bocata solidario, a un precio de tres euros.

«Hacemos un llamamiento a todas las personas de Segovia. Necesitamos más gente comprometida. Somos muchos y todos unidos podremos conseguir el gran objetivo de cambiar la vida de muchas familias en muchas partes del mundo», declaró la presidenta de Manos Unidas en Segovia, Rosa Contreras. «Es muy importante para el mundo que existan ONGs que se dediquen no solo a paliar el hambre, sino a contribuir al desarrollo de las personas y de los pueblos», subrayó.

Con ese objetivo pretenden llevar a cabo cinco proyectos en todo el mundo: tres en América, uno en África y otro en Asia. En Monatélé, en el centro de Camerún, se acometerá una mejora de infraestructuras en una escuela primaria rural. Se trata de una región aislada y pobre, donde el riesgo de enfermedades es alto y con una población mayoritariamente joven (el 65% tiene menos de 25 años), de los cuales muchos son analfabetos. El importe del proyecto es de 24.490 euros y pretende mejorar la seguridad de la escuela con la construcción de un muero y la canalización para desagüe de aguas pluviales.

En Mindanao, al sur de Filipinas, Manos Unidas Segovia espera aportar 25.000 euros para rehabilitar una vivienda en la que pretenden la inclusión de población indígena desplazada como consecuencia del conflicto armado promovido por grupos guerrilleros musulmanes independentistas que se prolonga desde hace más treinta años, con un balance de casi 130.000 víctimas y cientos de miles de desplazados.

En México, el objetivo es contribuir a la reducción del hambre, la desnutrición y enfermedades prevenibles en zonas de alta de marginación en La Perla, Veracruz, mejorando la producción continua de alimentos. Para ello, desde Manos Unidas Segovia aportarán el 50% de los fondos previstos –unos 30.400 euros–. Otros 26.000 euros irán destinados a la formación en prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente y altamente productivas en Haití, con el objetivo de que 150 familias (aproximadamente 1.100 personas) se beneficien directamente con una mayor seguridad alimentaria. Por último, en El Salvador, la ONG colaborará con 34.000 euros destinados a la prevención de la violencia de género a través de empoderamiento de redes de mujeres.

Durante el pasado año, Manos Unidas Segovia consiguió recaudar a través de sus ocho arciprestazgos en la provincia más de 109.000 euros, lo que supone un incremento de casi 9.000 euros con respecto a la conseguido en el año 2015. Destaca especialmente la buena labor del arciprestazgo de Cuéllar, que no solo se ha consolidado como el mayor de Segovia en cuanto a fondos recaudados , sino que casi ha duplicado el dinero conseguido en relación con el obtenido el año anterior.

«El dinero llega al lugar»

La labor de Manos Unidas es posible gracias a la ayuda de voluntarios como Rolando Ruiz, sacerdote mexicano que ha pasado quince años de su vida en África y que estuvo presente en la presentación de la campaña. «A mí me gusta Manos Unidas porque la mayor parte del dinero llega al lugar. Por ejemplo, los albañiles y los materiales son siempre contratados allí», expuso. También subrayó la pluralidad de la organización no gubernamental.«Hay mucha gente que no es cristiana y cree en esta ONG. A mí me gusta su vocación cristiana, pero a pesar de ello no piensa solo en los nuestros. Lo importante es pensar también en los demás» subrayó Rolando, quien destacó la delicadeza de un país como Chad, en el que vivió durante nueve años, y en el que los esfuerzos de los voluntarios y misioneros se centran en la salud, la alimentación y la formación.