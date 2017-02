Atilano Soto declara que necesita «silencio, tranquilidad y serenidad»

No es frecuente que Atilano Soto, el expresidente de Caja Segovia, descuelgue el teléfono, pero ayer lo hizo. Apenas habló para comentar el auto de la Audiencia Provincial que ordena reabrir la investigación del caso de las prejubiliaciones. «No he leído las noticias –empezó– y estoy muy alejado de esas historias; lo siento. Agradezco la llamada, pero no voy a hacer ningún comentario. Necesito silencio, tranquilidad y serenidad».

Preguntado por si le preocupa la decisión de la Audiencia, Soto eludió concretar. «Como todas las cosas, pero las historias son las que son y yo no voy a añadir un ápice. Primero, porque no tengo conocimiento; y después, porque estoy muy distanciado de todo», aseguró.